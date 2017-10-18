Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2017, 12:09



Завтра Законодательное собрание Красноярского края на сессии краевого парламента должно избрать председателя. Скорее всего представительный орган края возглавит Дмитрий Свиридов.

Сессия краевого парламента, на которой пройдет избрание председателя, состоится 19 октября. Единороссы могут обеспечить избрание спикера силами только своей фракции. Газета «Коммерсантъ» приводит точки зрения представителей разных фракций. Так, глава фракции «Патриоты России» Иван Серебряков полагает, что у единороссов есть два кандидата на пост спикера заксобрания — зампреды парламента Дмитрий Свиридов и Алексей Клешко. «Можно ожидать, что кандидатом от “Единой России” может стать Дмитрий Свиридов как представитель норильской финансово-промышленной группы влияния. Пост спикера Заксобрания — должность политическая, кандидатуры проходят согласование в Москве», — рассказал “Ъ” Иван Серебряков, которого «Патриоты» будут выдвигать в спикеры. По словам главы фракции «Единой России» в заксобрании Алексея Клешко, у него нет желания бороться за пост спикера Заксобрания. «Мне нравится то, чем я занимаюсь, — должность спикера накладывает некоторые ограничения. Сейчас у меня есть определенный уровень свободы. Я в этих гонках не собираюсь участвовать», — заявил господин Клешко. В то же время он отметил, что господин Свиридов в случае избрания его на пост спикера сможет выстроить конструктивные отношения с депутатами. «Задача председателя — не руководить, а координировать, добиваться консолидации, это другой тип управления, не тот, к которому привыкли в исполнительной власти. 19 октября мы будем выбирать не начальника, а именно председателя», — сказал Алексей Клешко.

Просмотров:111 На пост спикера красноярского парламента «Единая Россия», скорее всего, выдвинет выходца из «Норникеля» Дмитрия Свиридова. Должность стала вакантной после того, как председатель Александр Усс был назначен врио губернатора региона.Сессия краевого парламента, на которой пройдет избрание председателя, состоится 19 октября. Единороссы могут обеспечить избрание спикера силами только своей фракции. Газета «Коммерсантъ» приводит точки зрения представителей разных фракций. Так, глава фракции «Патриоты России» Иван Серебряков полагает, что у единороссов есть два кандидата на пост спикера заксобрания — зампреды парламента Дмитрий Свиридов и Алексей Клешко. «Можно ожидать, что кандидатом от “Единой России” может стать Дмитрий Свиридов как представитель норильской финансово-промышленной группы влияния. Пост спикера Заксобрания — должность политическая, кандидатуры проходят согласование в Москве», — рассказал “Ъ” Иван Серебряков, которого «Патриоты» будут выдвигать в спикеры.По словам главы фракции «Единой России» в заксобрании Алексея Клешко, у него нет желания бороться за пост спикера Заксобрания. «Мне нравится то, чем я занимаюсь, — должность спикера накладывает некоторые ограничения. Сейчас у меня есть определенный уровень свободы. Я в этих гонках не собираюсь участвовать», — заявил господин Клешко. В то же время он отметил, что господин Свиридов в случае избрания его на пост спикера сможет выстроить конструктивные отношения с депутатами. «Задача председателя — не руководить, а координировать, добиваться консолидации, это другой тип управления, не тот, к которому привыкли в исполнительной власти. 19 октября мы будем выбирать не начальника, а именно председателя», — сказал Алексей Клешко.