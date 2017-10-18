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18 октября 2017, 12:15



Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году.

– с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; – с 23 по 25 февраля; – с 8 по 11 марта; – с 29 апреля по 2 мая; – 9 мая; – с 10 по 12 июня; – с 3 по 5 ноября. Рабочими окажутся субботы: 28 апреля; 9 июня; 29 декабря.

Просмотров:129 Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство России постановило перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. Напомним, согласно решению правительственной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выходными окажутся дни:– с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;– с 23 по 25 февраля;– с 8 по 11 марта;– с 29 апреля по 2 мая;– 9 мая;– с 10 по 12 июня;– с 3 по 5 ноября.Рабочими окажутся субботы: 28 апреля; 9 июня; 29 декабря.