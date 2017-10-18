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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:22 На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола №3
16:16 На Набережной Урванцева,45 обвалилась крыша многоквартирного дома
15:54 В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
15:51 Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска.
15:02 Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».
14:58 Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг.
14:50 С 27 по 29 октября в Норильске пройдет X ежегодный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».
12:52 Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом. Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей.
12:33 Медикам края увеличивают зарплату.
12:29 В Красноярском крае ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ.
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