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18 октября 2017, 12:18



В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик.

В школе тяжело переживают трагедию, а следователи тем временем готовятся дать оценку действиям директора, учителей и школьного врача. Напомним, в Красноярском крае не впервые дети погибают на уроке физкультуры: в мае в Красноярске при подобных обстоятельствах умерла 12-летняя школьница, а месяц назад 13-летний подросток в Ачинске.

Просмотров:121 На уроке физкультуры, говорят, в самом начале занятия во время разминочного бега 10-летний мальчик упал в обморок. Подоспел учитель, школьный врач, прибыла скорая, но помочь уже никто не смог. Погибший учился в 12-й школе с первого класса, друзья отзываются о нём как об активном мальчике, он даже занимался карате, но почему-то бросил, вероятно, проблемы со здоровьем всё-таки были. В управлении образования рассказывают, что 12-я школа считается одной из лучших в районе. А в самой школе говорят, что погибший мальчик был из крепкой, благополучной семьи, и ничто не предвещало такой беды. Следственный комитет проводит проверку. Причина смерти ребёнка пока не установлена. "Изъята медицинская карта школьника, следствие изучает все необходимые документы. По предварительным данным, мальчик не был освобождён от уроков физкультуры, но имел некоторые проблемы по части сердечно-сосудистой деятельности", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь. "До приезда скорой всё, что возможно, мы делали. Никогда не было никаких жалоб, подозрений на здоровье, 2-я группа основная по физкультуре. В начале учебного года с мамой разговаривали классный руководитель и медик, мама сказала: мы обследовались, у нас ничего не обнаружили", - пояснила директор школы № 12 Алёна Романова.В школе тяжело переживают трагедию, а следователи тем временем готовятся дать оценку действиям директора, учителей и школьного врача. Напомним, в Красноярском крае не впервые дети погибают на уроке физкультуры: в мае в Красноярске при подобных обстоятельствах умерла 12-летняя школьница, а месяц назад 13-летний подросток в Ачинске.