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18 октября 2017, 12:22



До старта красноярской Универсиады остаётся 500 дней.



Просмотров:106 На часах обратного отсчёта сегодня ровная цифра - 500 дней. Ровно столько осталось до начала зимней Универсиады - 2019. Длинная, но всё же финишная прямая, как отмечают в дирекции красноярских студенческих игр. Прохождение полутысячной отметки решено отпраздновать. В программе 18 октября будет и большой концерт, и большая проверка строящихся объектов. В Красноярск прилетит министр спорта России Павел Колобков. Вместе с членами правительства края он посетит стадионы, ледовые арены - спортивные сооружения, которые готовят к Универсиаде-2019. А после в 13-й гимназии проведёт урок, посвящённый спорту. "Для нас это очередная возможность сверить часы. Активно в Красноярске сейчас работает Международная федерация студенческого спорта, приехали и технические делегаты. И очень важно, что за 500 дней до Универсиады мы проводим технический комитет FISU, который позволяет нам посмотреть, сверить часы, где находятся наши объекты, подготовка персонала, функциональных направлений", - отметил руководитель дирекции зимней Универсиады - 2019 Максим Уразов. В этот день в мероприятиях участие примут и послы студенческих игр: Светлана Хоркина, Илья Авербух и Евгений Устюгов. Красивым завершением дня станет большой праздник в "Бобровом логу". В пять часов вечера министр спорта России и самый юный посол зимней Универсиады-2019 Злата Демьянова запустят часы обратного отсчёта до начала соревнований. Часы станут уже вторым подобным объектом, отсчитывающим дни и часы до старта. Уже после этого начнётся большой концерт для красноярцев и гостей города. 500 дней до Универсиады отметят с размахом. Бесплатным сделают не только вход на главную площадку в "Бобровом логу", но и обеспечат транспорт, также бесплатный, от Центрального парка.