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18 октября 2017, 12:29



В Красноярском крае ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ.

Больше всего вопросов к руководителю ведомства поступило о предполагаемых нововведениях в ЕГЭ. Как рассказал Сергей Кравцов, никаких принципиальных изменений в экзаменах не предполагается – процедура проведения останется прежней, в некоторые контрольно-измерительные материалы будут внесены незначительные изменения. К примеру, в экзаменационной работе по литературе уточнены требования к выполнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения. В экзаменационную работу по русскому языку входит задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка. "Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов по предметам этого года, которые размещены на сайте федерального института педагогических измерений. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным", – сообщил Кравцов. В Красноярском крае в этом году ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ, около 28,5 тысячи девятиклассников примут участие в сдаче ГИА-9. Красноярский край в этом году не будет участвовать в апробации по введению устной части ЕГЭ по русскому языку. Министерство образования РФ уже опубликовало проект расписания ЕГЭ-2018. Согласно документу ЕГЭ-2018 начнутся 28 мая с экзаменов по географии и информатике. 30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня. Химию и историю выпускники напишут 4 июня. 6 июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 июня – иностранные языки (устную часть). Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня – экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня. Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля. В проекте расписания также указано, что досрочная волна, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, имеющие уважительную причину, пройдет с 21 марта по 4 апреля. Выпускники до 1 февраля 2018 года должны будут определиться с экзаменами по выбору. В заявлении можно указать любое количество предметов, но обязательно – русский язык и математику. Математика, напомним, доступна в двух вариантах: базовой и профильной.

Просмотров:112 Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов провел всероссийскую встречу с родителями. Он ответил на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).Больше всего вопросов к руководителю ведомства поступило о предполагаемых нововведениях в ЕГЭ. Как рассказал Сергей Кравцов, никаких принципиальных изменений в экзаменах не предполагается – процедура проведения останется прежней, в некоторые контрольно-измерительные материалы будут внесены незначительные изменения. К примеру, в экзаменационной работе по литературе уточнены требования к выполнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения. В экзаменационную работу по русскому языку входит задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка. "Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов по предметам этого года, которые размещены на сайте федерального института педагогических измерений. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным", – сообщил Кравцов.В Красноярском крае в этом году ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ, около 28,5 тысячи девятиклассников примут участие в сдаче ГИА-9. Красноярский край в этом году не будет участвовать в апробации по введению устной части ЕГЭ по русскому языку.Министерство образования РФ уже опубликовало проект расписания ЕГЭ-2018. Согласно документу ЕГЭ-2018 начнутся 28 мая с экзаменов по географии и информатике. 30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня. Химию и историю выпускники напишут 4 июня. 6 июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 июня – иностранные языки (устную часть). Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня – экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня. Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля. В проекте расписания также указано, что досрочная волна, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, имеющие уважительную причину, пройдет с 21 марта по 4 апреля. Выпускники до 1 февраля 2018 года должны будут определиться с экзаменами по выбору. В заявлении можно указать любое количество предметов, но обязательно – русский язык и математику. Математика, напомним, доступна в двух вариантах: базовой и профильной.