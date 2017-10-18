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18 октября 2017, 12:33



Медикам края увеличивают зарплату.

Корректировка производится в соответствии с «дорожной картой» для достижения с 1 октября 2017 года целевых показателей по повышению заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала (соответственно 180, 90 и 80 процентов от средней по экономике в регионе), а также для осуществления доплат работникам учреждений здравоохранения края в целях обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной зарплаты. В результате основные параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы — 40 млрд 705,3 млн рублей, расходы — 40 млрд 808,3 млн рублей. Депутаты одобрили предложенные поправки. Вера Оськина сообщила: «Проект закона «О внесении изменений в Закон края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» выносится на заседание сессии, которая состоится завтра, для принятия в первом и во втором чтениях».

Просмотров:109 Пресс-релиз под таким названием разместила пресс-служба Законодательного собрания края. Сегодня состоялось заседание комитета по охране здоровья и социальной политике (председатель Юрий Данильченко). Вела заседание заместитель председателя комитета Вера Оськина. Депутаты рассмотрели изменения в Закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Докладывал директор фонда Вадим Козаченко. Он сообщил, что в этом году увеличение доходов ТФОМС предусматривается на 353,6 млн рублей, расходы возрастают на эту же сумму.Корректировка производится в соответствии с «дорожной картой» для достижения с 1 октября 2017 года целевых показателей по повышению заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала (соответственно 180, 90 и 80 процентов от средней по экономике в регионе), а также для осуществления доплат работникам учреждений здравоохранения края в целях обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной зарплаты.В результате основные параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы — 40 млрд 705,3 млн рублей, расходы — 40 млрд 808,3 млн рублей.Депутаты одобрили предложенные поправки. Вера Оськина сообщила: «Проект закона «О внесении изменений в Закон края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» выносится на заседание сессии, которая состоится завтра, для принятия в первом и во втором чтениях».