Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2017, 12:52



Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом. Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей.

Напомним, в сентябре доступ к быстрому интернету получили жители Норильска и районного центра Таймыра - Дудинки. Дочерняя структура горно-металлургической компании "Норникель" - ООО "Единство" - передала оптоволоконную линию связи из Нового Уренгоя в Норильск в опытную эксплуатацию операторам. До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имеет низкую скорость и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше.

Просмотров:113 Жители 14 отдаленных поселков арктического Таймыра до конца года получат доступ в интернет с помощью Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района Красноярского края. "До конца этого года в 14 отдаленных поселках Таймыра появится доступ в интернет посредством сети Wi-Fi. Для этих целей муниципальному району в текущем году предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. Уже в конце октября по результатам торгов будет определен подрядчик на поставку и монтаж оборудования. Оно будет установлено в поселках Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Хантайское Озеро, Жданиха, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Кресты, Новая, Хета, Катырык, а также Усть-Порт и Воронцово. Интернет будет доступен через Wi-Fi в радиусе 10 метров от места установки внешнего раздающего устройства. Поставщик должен предоставить бесплатный доступ на 40 государственных ресурсов, а также обеспечить льготный тарифный план для населения.Напомним, в сентябре доступ к быстрому интернету получили жители Норильска и районного центра Таймыра - Дудинки. Дочерняя структура горно-металлургической компании "Норникель" - ООО "Единство" - передала оптоволоконную линию связи из Нового Уренгоя в Норильск в опытную эксплуатацию операторам. До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имеет низкую скорость и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше.