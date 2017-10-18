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18 октября 2017, 14:50



С 27 по 29 октября в Норильске пройдет X ежегодный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».

Оценивать участников конкурса будет профессиональное жюри: Лариса Полунина (Москва), хореограф танцевального проекта «Танцы» на телеканале ТНТ; ассистент хореографа на телепроектах «Болеро», «Лёд и пламя» Мария Косова (Ярославль), хореограф–постановщик, танцовщица Театра танца под управлением Антона Косова. Конкурсные дни пройдут 28 и 29 октября в Доме физической культуры по адресу: ул. Октябрьская, 6Б, начало в 10.00, вход свободный.

Просмотров:90 Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детского танцевального творчества в современных танцевальных направлениях, а также их популяризации на территории Норильска. В этом году на участие в конкурсе было подано более 750 заявок от исполнителей в возрасте от трех лет и старше. Участники будут соревноваться в номинациях «Соло» и «Двойки» по четырем направлениям: хип-хоп, фристайл, джаз-фанк, импровизация. Также в конкурсе могут показать свое мастерство ансамбли и малые формы в номинациях «Уличный танец» и «Эстрадный танец».Оценивать участников конкурса будет профессиональное жюри: Лариса Полунина (Москва), хореограф танцевального проекта «Танцы» на телеканале ТНТ; ассистент хореографа на телепроектах «Болеро», «Лёд и пламя» Мария Косова (Ярославль), хореограф–постановщик, танцовщица Театра танца под управлением Антона Косова.Конкурсные дни пройдут 28 и 29 октября в Доме физической культуры по адресу: ул. Октябрьская, 6Б, начало в 10.00, вход свободный.