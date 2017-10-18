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18 октября 2017, 14:58



Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг.

Гостей библиотеки в этот день ждут интересные обзоры и занимательные викторины, яркие новинки сезона, лидеры книжных рейтингов и лучший триллер года, который 14 недель держался в списке бестселлеров New-York Times: Ной Хоули "Перед падением". Более 250 новых изданий ждут своего читателя, среди них – книги Николаса Спаркса, Гийома Мюссо, Валерии Вербининой, Екатерины Вильмонт, Марии Метлицкой, Сергея Зверева, Людмилы Улицкой, Ульяны Соболевой, Бориса Фридмана, Ильдара Абузярова, Александра Крыласова и других интересных авторов. Каждого десятого посетителя ждет сюрприз.

Просмотров:78 21 октября с 12.00 до 17.00 на третьем этаже публичной библиотеки состоится презентация новых поступлений "Фестиваль непрочитанных книг ".Гостей библиотеки в этот день ждут интересные обзоры и занимательные викторины, яркие новинки сезона, лидеры книжных рейтингов и лучший триллер года, который 14 недель держался в списке бестселлеров New-York Times: Ной Хоули "Перед падением". Более 250 новых изданий ждут своего читателя, среди них – книги Николаса Спаркса, Гийома Мюссо, Валерии Вербининой, Екатерины Вильмонт, Марии Метлицкой, Сергея Зверева, Людмилы Улицкой, Ульяны Соболевой, Бориса Фридмана, Ильдара Абузярова, Александра Крыласова и других интересных авторов. Каждого десятого посетителя ждет сюрприз.