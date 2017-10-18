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18 октября 2017, 15:02

Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».


Новый фильм от продюсера Фила Грабски – это экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции. Никакой другой художник в мире не сумел так точно передать саму суть и притягательность Венеции, как это удалось Джованни Антонио Каналю, известному также как Каналетто.
Зрителям представится возможность заглянуть в две королевские резиденции – Букингемский дворец и Виндзорский замок, узнать много нового не только о самом художнике, но и о Джозефе Смите - человеке, который познакомил с мастером Британию. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. В качестве гидов в этом путешествии и по выставке, и по великому европейскому городу выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории Венеции.
Фильм идет 1,5 часа на английском языке с закадровым переводом.

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    Список новостей

 18 октября 2017 
16:22   На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола №3 16:16   На Набережной Урванцева,45 обвалилась крыша многоквартирного дома
15:54   В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков. 15:51   Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска.
15:02   Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции». 14:58   Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг.
14:50   С 27 по 29 октября в Норильске пройдет X ежегодный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка». 12:52   Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом. Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей.
12:33   Медикам края увеличивают зарплату. 12:29   В Красноярском крае ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ.
12:22   До старта красноярской Универсиады остаётся 500 дней. 12:18   В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик.
12:15   Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году. 12:09   Завтра Законодательное собрание Красноярского края на сессии краевого парламента должно избрать председателя. Скорее всего представительный орган края возглавит Дмитрий Свиридов.

 17 октября 2017 
18:10   Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей спартакиады клуба "Зевс". 17:38   Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен.
17:35   Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва. 16:55   В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель».
16:38   Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов. 14:45   Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.
14:17   Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов. 14:02   26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.
13:15   В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля». 12:41   В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".
12:20   Поселки Таймыра готовы к зиме. 12:10   Стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда!».
11:54   Минздрав заявил о риске срыва ввода в эксплуатацию перинатального центра в Норильске в 2017 году. 11:46   ОНФ (Общероссийский народный фронт) объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги».
11:44   Последний в навигацию-2017 танкер ЕРП разгрузился в Игарке. 11:42   На Таймыре за три месяца десять человек, из которых пятеро – дети, обратились за помощью в связи с острым токсическим отравлением после употребления наркотических средств.

 16 октября 2017 
16:17   В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель». 15:53   Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.
15:17   В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917». 13:51   В связи с грядущим ледоставом управление ГО и ЧС напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
13:09   Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке. 13:02   Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».
12:31   Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя. 12:25   Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого ...
12:20   В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей. 12:15   «Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.
12:08   Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». 12:02   «Носковский интернат будет сдан в срок», - сообщил временно исполняющий полномочия главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок.
11:50   Норильские дорожники готовы к зиме. 11:30   В публичной библиотеке состоялся круглый стол с представителями норильских образовательных учреждений.

 13 октября 2017 
18:24   На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества. 15:47   Норильский отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства.
15:29   В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция. 15:08   Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
14:26   Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими. 13:05   Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».




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