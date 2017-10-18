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18 октября 2017, 15:02



Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».

Зрителям представится возможность заглянуть в две королевские резиденции – Букингемский дворец и Виндзорский замок, узнать много нового не только о самом художнике, но и о Джозефе Смите - человеке, который познакомил с мастером Британию. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. В качестве гидов в этом путешествии и по выставке, и по великому европейскому городу выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории Венеции. Фильм идет 1,5 часа на английском языке с закадровым переводом.

Просмотров:79 Новый фильм от продюсера Фила Грабски – это экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции. Никакой другой художник в мире не сумел так точно передать саму суть и притягательность Венеции, как это удалось Джованни Антонио Каналю, известному также как Каналетто.Зрителям представится возможность заглянуть в две королевские резиденции – Букингемский дворец и Виндзорский замок, узнать много нового не только о самом художнике, но и о Джозефе Смите - человеке, который познакомил с мастером Британию. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. В качестве гидов в этом путешествии и по выставке, и по великому европейскому городу выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории Венеции.Фильм идет 1,5 часа на английском языке с закадровым переводом.