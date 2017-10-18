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18 октября 2017, 15:51



Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска.

Проект приурочен к 105-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева и посвящен его норильскому периоду жизни. В рамках проекта в Музее Норильска запланирован ряд мероприятий: выставка «Два сердца» (открытие 27 октября в 18.00); спектакль – роман в письмах Анны Ахматовой, Льва Гумилева и Натальи Варбанец «Сколько можно лгать?» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (один показ 29 октября в 18.00); цикл просветительских лекций, который откроет лекция «И все-таки я счастливый человек…» заведующей мемориальным музеем-квартирой Л.Н. Гумилева Марины Писаренко (27 октября в 19.00). Это будет первая выставка о Гумилеве в Норильске, и первая музейная попытка выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге. В Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) 27 октября в 16 часов состоится открытие выставки «Ефросинья Керсновская. Сколько стоит человек?» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа (г. Москва). Экспозиция демонстрирует удивительную судьбу женщины, которая провела в Норильлаге 10 лет. Бесстрашие и внутренняя свобода помогла выстоять Керсновской в нечеловеческих условиях. «Расскажут» историю 16 факсимильных копий тетрадей и 40 фотографий. В 17 часов продолжит памятный вечер музыкальный концерт педагогов и воспитанников Талнахской детской школы искусств. 30 октября на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» в 12.00 состоится митинг и заупокойная лития, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Сбор и посадка в автобусы участников мероприятия с 11.00 до 11.20 у здания Музея Норильска (Ленинский пр., 14), отправление автобусов в 11.30. В музейном сквере в 12.45 пройдет возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага».

Просмотров:64 В программе этого года впервые - специальный межмузейный проект – «Гумилевские дни в Норильске», организованный Музеем Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург) при поддержке Агентства развития Норильска, Благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норильский никель».Проект приурочен к 105-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева и посвящен его норильскому периоду жизни. В рамках проекта в Музее Норильска запланирован ряд мероприятий: выставка «Два сердца» (открытие 27 октября в 18.00); спектакль – роман в письмах Анны Ахматовой, Льва Гумилева и Натальи Варбанец «Сколько можно лгать?» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (один показ 29 октября в 18.00); цикл просветительских лекций, который откроет лекция «И все-таки я счастливый человек…» заведующей мемориальным музеем-квартирой Л.Н. Гумилева Марины Писаренко (27 октября в 19.00). Это будет первая выставка о Гумилеве в Норильске, и первая музейная попытка выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге.В Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) 27 октября в 16 часов состоится открытие выставки «Ефросинья Керсновская. Сколько стоит человек?» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа (г. Москва). Экспозиция демонстрирует удивительную судьбу женщины, которая провела в Норильлаге 10 лет. Бесстрашие и внутренняя свобода помогла выстоять Керсновской в нечеловеческих условиях. «Расскажут» историю 16 факсимильных копий тетрадей и 40 фотографий. В 17 часов продолжит памятный вечер музыкальный концерт педагогов и воспитанников Талнахской детской школы искусств.30 октября на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» в 12.00 состоится митинг и заупокойная лития, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Сбор и посадка в автобусы участников мероприятия с 11.00 до 11.20 у здания Музея Норильска (Ленинский пр., 14), отправление автобусов в 11.30. В музейном сквере в 12.45 пройдет возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага».