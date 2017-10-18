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18 октября 2017, 15:54



В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.

Как установили сотрудники полиции, 32-летняя норильчанка ранее была судима за аналогичное преступление. В отношении нее применена мера пресечения в виде ареста, отрабатывается ее причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении ее подельника, 41-летнего ранее не судимого норильчанина, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время следственным отделом отдела МВД России по г. Норильску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Просмотров:59 Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в подъезде одного из норильских домов Центрального района. В ходе проведения личного досмотра у норильчан было обнаружено синтетическое вещество общей массой более двух грамм.Как установили сотрудники полиции, 32-летняя норильчанка ранее была судима за аналогичное преступление. В отношении нее применена мера пресечения в виде ареста, отрабатывается ее причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении ее подельника, 41-летнего ранее не судимого норильчанина, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время следственным отделом отдела МВД России по г. Норильску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.