18 октября 2017, 16:34



Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.

7 ноября и 5 декабря с 9 до 18 часов в помещении прокуратуры по адресу: Ленинский пр., 12, будет проведен прием субъектов предпринимательства. Прием будет проводить старший помощник прокурора Норильска Руслан Аникин совместно с уполномоченным по защите прав предпринимательства в г. Норильске Михаилом Киселевым. На приеме в прокуратуре можно будет сразу обратиться с заявлениями по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, снижения административного давления со стороны государственных и муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок органами контроля (надзора), предупреждения и пресечения нарушений прав и законных интересов. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. В случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии ответов. Желающим прийти на прием можно предварительно записаться по телефону 8 (3919) 46-38-81.