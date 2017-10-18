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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:13 Сегодня на комиссии по социальным вопросам норильского городского совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств
17:31 К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.
17:27 В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
16:34 Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.
16:22 На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3.
16:16 На Набережной Урванцева, 45, обвалилась крыша многоквартирного дома.
15:54 В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
15:51 Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска.
15:02 Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».
14:58 Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг.
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