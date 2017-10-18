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18 октября 2017, 17:27



В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В программе фестиваля «Благовест Таймыра": 29 октября – молодежный форум «Уроки столетия»; 30 октября – открытие городской выставки детского плаката «Экология души» в 13.00; 30 октября - открытие персональной фотовыставки Ирины Яринской «Православный север» в 13.00; 30 октября – открытие выставок книг «Люблю мою Родину», «Святой Лука (Войно-Ясенецкий)» в 13.00; с 23 по 31 октября – мастер-классы для школ города «Престольный праздник»; 1 ноября – мастер-классы для детского сада «Норильский Благовест»; 2 ноября – лекция сестричества милосердия в городском Центре внешкольной работы «Благотворительность и милосердие». 5 ноября в 14 часов состоится заключительный концерт фестиваля в актовом зале ДПЦ. Благотворительная ярмарка сестричества милосердия начнется в 13.00. В фестивале могут принять участие как самодеятельные, так и профессиональные хоровые, вокальные, хореографические коллективы, художественные школы и студии города, церковные хоры и ансамбли, воскресные школы, а также солисты, имеющие в своем репертуаре произведения в жанре русской духовной и гражданско-патриотической музыки. Каждый коллектив может представить свою заявку до 22 октября 2017 года в Духовно-просветительский центр Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, телефон 8-913-500-19-65. К заявке необходимо приложить тексты исполняемых произведений. Не допускаются изменения в программе выступления после подачи заявки. Предварительный просмотр номеров при необходимости 20-21 октября в актовом зале ДПЦ. Коллективам и отдельным исполнителям вручаются дипломы и призы V общегородского фестиваля «Благовест Таймыра».

Просмотров:147 Фестиваль будет проводиться с 23 октября по 6 ноября 2017 года в Духовно-просветительском центре Норильской епархии, которая является основным организатором совместно с администрацией города Норильска. Соучредителями также стали управление общественных связей губернатора Красноярского края, Центр духовной культуры «Красноярское воскресение». Среди основных целей фестиваля - возрождение духовно-нравственных ценностей, укрепляющих могущество России на основе православия, формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине.В программе фестиваля «Благовест Таймыра":29 октября – молодежный форум «Уроки столетия»;30 октября – открытие городской выставки детского плаката «Экология души» в 13.00;30 октября - открытие персональной фотовыставки Ирины Яринской «Православный север» в 13.00;30 октября – открытие выставок книг «Люблю мою Родину», «Святой Лука (Войно-Ясенецкий)» в 13.00;с 23 по 31 октября – мастер-классы для школ города «Престольный праздник»;1 ноября – мастер-классы для детского сада «Норильский Благовест»;2 ноября – лекция сестричества милосердия в городском Центре внешкольной работы «Благотворительность и милосердие».5 ноября в 14 часов состоится заключительный концерт фестиваля в актовом зале ДПЦ. Благотворительная ярмарка сестричества милосердия начнется в 13.00.В фестивале могут принять участие как самодеятельные, так и профессиональные хоровые, вокальные, хореографические коллективы, художественные школы и студии города, церковные хоры и ансамбли, воскресные школы, а также солисты, имеющие в своем репертуаре произведения в жанре русской духовной и гражданско-патриотической музыки. Каждый коллектив может представить свою заявку до 22 октября 2017 года в Духовно-просветительский центр Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, телефон 8-913-500-19-65.К заявке необходимо приложить тексты исполняемых произведений. Не допускаются изменения в программе выступления после подачи заявки. Предварительный просмотр номеров при необходимости 20-21 октября в актовом зале ДПЦ.Коллективам и отдельным исполнителям вручаются дипломы и призы V общегородского фестиваля «Благовест Таймыра».