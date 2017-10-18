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18 октября 2017, 17:31



К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.

А в 16.00 в киноконцертном зале начнется праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединит творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта - народный ансамбль народного танца «Оганер», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои» КДЦ «Юбилейный». Со сцены с приветственным словом выступят руководители города и представители депутатского корпуса. 5 ноября с 14.00 до 16.00 КДЦ «Юбилейный» приглашает всех на выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастеров». Вашему вниманию будут предложены великолепные работы норильских мастеров, которые непременно порадуют ваш взор, украсят интерьер или станут прекрасным подарком близким.

Просмотров:173 4 ноября с 15.00 в фойе второго этажа «Юбилейного» пройдет традиционный конкурс кулинарного мастерства «Кухня без границ». В нынешнем году его участниками станут не только активные жители района, но и представители национально-культурных объединений Норильска. Всех мастеров ждут дипломы и памятные подарки.А в 16.00 в киноконцертном зале начнется праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединит творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта - народный ансамбль народного танца «Оганер», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои» КДЦ «Юбилейный». Со сцены с приветственным словом выступят руководители города и представители депутатского корпуса.5 ноября с 14.00 до 16.00 КДЦ «Юбилейный» приглашает всех на выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастеров». Вашему вниманию будут предложены великолепные работы норильских мастеров, которые непременно порадуют ваш взор, украсят интерьер или станут прекрасным подарком близким.