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18 октября 2017, 18:13



Сегодня на комиссии по социальным вопросам норильского городского совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств

По словам председателя комиссии, руководители учреждений очень рационально, по-хозяйски тратили бюджетные средства. Депутаты согласовали и приняли корректировки не только по детскому отдыху, но и по проведению культурных мероприятий (Фестиваля Северной ягоды, например). Проголосовали народные избранники и за изменения по оплате некоторых дополнительных услуг, оказанных управляющими компаниями, в частности, район Талнах потребовал бОльших расходов на очистку кровель и территорий. Особое внимание на комиссии уделили социально незащищенным гражданам, в данном случае речь шла об установке дымоизвещателей в квартирах, где проживают одинокие старики, инвалиды, многодетные семьи. «В целом корректировок было достаточно, однако ни один рубль не пошел не по назначению. Так, летом из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы возникло множество новых обстоятельств. Надо отдать должное, специалисты всех управлений администрации сработали очень согласованно. В результате дети, желающие поехать в оздоровительный лагерь, полетели туда; те, кто надеялся получить работу, был трудоустроены: обиженных не было. В трудовые отряды школьников летом 2017-го приняли ребят больше, чем планировалось - кстати, этому во многом поспособствовали управляющие компании «Северный быт» и «Талнахбыт», предоставившие подросткам рабочие места и соответствующие условия труда», - прокомментировала ход комиссии и.о. председателя, депутат НГСД Татьяна Скорик. На комиссии по социальной политик депутаты рассмотрели также вопросы о награждении почетными грамотами местного городского совета сотрудников норильского детского дома и межрайонной поликлиники № 1.

Просмотров:168 Изменения возникали в управлениях социальной политики, культуры, касались вопросов занятости и привлечения необходимых специалистов в сферу здравоохранения.По словам председателя комиссии, руководители учреждений очень рационально, по-хозяйски тратили бюджетные средства. Депутаты согласовали и приняли корректировки не только по детскому отдыху, но и по проведению культурных мероприятий (Фестиваля Северной ягоды, например). Проголосовали народные избранники и за изменения по оплате некоторых дополнительных услуг, оказанных управляющими компаниями, в частности, район Талнах потребовал бОльших расходов на очистку кровель и территорий. Особое внимание на комиссии уделили социально незащищенным гражданам, в данном случае речь шла об установке дымоизвещателей в квартирах, где проживают одинокие старики, инвалиды, многодетные семьи.«В целом корректировок было достаточно, однако ни один рубль не пошел не по назначению. Так, летом из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы возникло множество новых обстоятельств. Надо отдать должное, специалисты всех управлений администрации сработали очень согласованно. В результате дети, желающие поехать в оздоровительный лагерь, полетели туда; те, кто надеялся получить работу, был трудоустроены: обиженных не было. В трудовые отряды школьников летом 2017-го приняли ребят больше, чем планировалось - кстати, этому во многом поспособствовали управляющие компании «Северный быт» и «Талнахбыт», предоставившие подросткам рабочие места и соответствующие условия труда», - прокомментировала ход комиссии и.о. председателя, депутат НГСД Татьяна Скорик.На комиссии по социальной политик депутаты рассмотрели также вопросы о награждении почетными грамотами местного городского совета сотрудников норильского детского дома и межрайонной поликлиники № 1.