Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 октября 2017, 11:16



В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.

Подробную информацию о большом этнографическом диктанте можно посмотреть на сайте http://miretno.ru/.

Просмотров:87 Насколько хорошо мы знаем историю, обычаи, традиции и культуру народов России? 3 ноября в 13:30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В публичной библиотеке тестовые задания для жителей северного города озвучит журналист, член русского географического общества Егор Тулновский. Организаторами этого масштабного события выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. В нашем городе это можно сделать в библиотеке «Семейного чтения» № 3 (проезд Котульского, 15. Телефон 22-64-31) и в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а. Телефон 46-31-41). Чтобы записаться на диктант, достаточно позвонить по указанным номерам.Подробную информацию о большом этнографическом диктанте можно посмотреть на сайте http://miretno.ru/.