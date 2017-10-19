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19 октября 2017, 12:35



Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов.



Просмотров:95 19 октября на сессии Законодательного собрания Красноярского края парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата и председателя Александра Усса и выбрали нового спикера. Напомним, в конце сентября Александр Усс был назначен и. о. губернатора края. Экс-спикер, который возглавлял краевой парламент почти 20 лет, выступил перед коллегами: "Открывая эту сессию, хочу сказать главное, что должен сказать и как почти бывший председатель, и как и. о. губернатора. Я всегда считал и буду считать наличие в крае самостоятельного, сильного, компетентного и ответственного парламента важнейшей предпосылкой эффективной работы всей государственной машины. Именно с этих позиций, в этой роли я намерен строить нашу совместную работу. Я надеюсь, а точнее, верю в наш общий успех". Для тайного голосования было выдвинуто четыре кандидатуры: Алексей Клешко, Дмитрий Свиридов, Алексей Кулеш и Иван Серебряков. Ведущий заседание Алексей Клешко сразу взял самоотвод, отметив, что его позиция не изменилась со вчерашнего дня, когда проходила конференция "Единой России", и призвал депутатов поддержать своего коллегу по партии — Свиридова. Затем кандидатам было предоставлена возможность для выступления. "С внутренним напряжением ожидаю результатов голосования. Миссия председателя — поддержание высокого уровня дискуссии", — сказал в своем выступлении Алексей Кулеш. Затем он отметил, что с ней справятся любой из кандидатов в председатели. Вопросов к представителю ЛДПР не последовало. "Хотел бы выразить благодарность всем, кто поддержал и выдвинул мою кандидатуру. Безусловно, планка установленная Александром Викторовичем, установлена на очень высоком уровне, и каждый кандидат понимает ответственность", — выступил Дмитрий Свиридов, рассказав о глобальных задачах по развитию края. Отвечая на единственный вопрос из зала о работе с оппозицией, он пояснил: "Задача координировать и объединять, учитывать мнение оппозиционных фракций важно и нужно". Кандидат от "Патриотов России" Иван Серебряков высказался о необходимости объединять край и людей. По итогу голосования победил Свиридов, которого поддержали 38 человек.