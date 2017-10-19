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19 октября 2017, 12:56



Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».

К участию в круглом столе приглашены представители Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН (г. Красноярск), НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, Объединенной дирекции заповедников Таймыра, Норильского индустриального института. Приглашаются все желающие принять участие в мероприятии 20 октября в 18.00 по адресу: Ленинский пр., 20а.

Просмотров:42 Фестиваль организован компанией «Норникель». Год экологии в России – это повод не просто поговорить о природоохранных мероприятиях, пришло время грамотных и последовательных действий. И на Таймыре в том числе: экологическая ситуация в регионе далека от идеальной. Решения основных экологических проблем существуют, некоторые из них просты, однако требуют радикального пересмотра существующей системы ценностей. Мы стоим на пороге фундаментальных перемен в научном и социальном мировоззрении. И если мы хотим жить в гармонии с природой, то должны эти перемены принять и воплотить в жизнь.К участию в круглом столе приглашены представители Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН (г. Красноярск), НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, Объединенной дирекции заповедников Таймыра, Норильского индустриального института.Приглашаются все желающие принять участие в мероприятии 20 октября в 18.00 по адресу: Ленинский пр., 20а.