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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:16 Любителей фото и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена»
12:56 Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».
12:35 Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов.
11:16 В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.
18:13 Сегодня на комиссии по социальным вопросам Норильского городского Совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств.
17:31 К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.
17:27 В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
16:34 Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.
16:22 На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3.
15:54 В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
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