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19 октября 2017, 13:16



Любителей фото и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена»

К участию в Конкурсе приглашаются любители, снимающие фильмы и видеоролики на любое средство видеозаписи (видео-, фотокамера, мобильный телефон). Материалы могут содержать абсолютно разнообразные сюжеты из жизни коренных малочисленных народов Арктики и Сибири, главное, чтобы они были не постановочные, а зафиксированные в естественных условиях, характеризовали реалии жизни. Члены жюри будут оценивать работы в четырех номинациях – телевизионный репортаж, отражающий действительность; фильм-минутка; современная фотография; архивная фотография, где запечатлена история Арктики и Сибири или отдельных семей. Возраст участников не ограничен. Лучшие работы войдут в DVD-альбом «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». Торжественное награждение участников и победителей состоится 7 декабря 2017г. Им будут вручены ценные призы и кубки. Кроме того, организатор конкурса – КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» - предложит желающим поучаствовать в творческой встрече с путешественником, фотографом, режиссером-кинодокументалистом Леонидом Кругловым, а также - состоится внеконкурсный показ архивной фотографии. Заявки на участие в Конкурсе и съемочные материалы принимаются до 15 ноября по адресу: г. Дудинка, ул. Ленина д. 2, Таймырский Дом народного творчества. Дополнительная информация по телефонам: (39191) 5-24-48; 5-21-18.

Просмотров:16 В рамках Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра», который пройдет в заполярной столице в декабре этого года, стартовал конкурс аудиовизуального творчества северных территорий Красноярского края «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».К участию в Конкурсе приглашаются любители, снимающие фильмы и видеоролики на любое средство видеозаписи (видео-, фотокамера, мобильный телефон). Материалы могут содержать абсолютно разнообразные сюжеты из жизни коренных малочисленных народов Арктики и Сибири, главное, чтобы они были не постановочные, а зафиксированные в естественных условиях, характеризовали реалии жизни.Члены жюри будут оценивать работы в четырех номинациях – телевизионный репортаж, отражающий действительность; фильм-минутка; современная фотография; архивная фотография, где запечатлена история Арктики и Сибири или отдельных семей. Возраст участников не ограничен.Лучшие работы войдут в DVD-альбом «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». Торжественное награждение участников и победителей состоится 7 декабря 2017г. Им будут вручены ценные призы и кубки.Кроме того, организатор конкурса – КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» - предложит желающим поучаствовать в творческой встрече с путешественником, фотографом, режиссером-кинодокументалистом Леонидом Кругловым, а также - состоится внеконкурсный показ архивной фотографии.Заявки на участие в Конкурсе и съемочные материалы принимаются до 15 ноября по адресу: г. Дудинка, ул. Ленина д. 2, Таймырский Дом народного творчества.Дополнительная информация по телефонам: (39191) 5-24-48; 5-21-18.