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19 октября 2017, 14:14



В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.

Павел Баранов, первый заместитель главы Саткинского муниципального района, по завершении экскурсии сообщил: «С норильчанами мы встречаемся уже не первый раз, мы приглашали Норильск к себе в гости, показали свои лучшие практики, сейчас здесь мы ознакомились с лучшими практиками, которые реализованы в Норильске. Так, например, мы только что увидели станцию юных техников и были приятно поражены масштабом работы. Не во всех городах сохранились такие станции, а в Норильске не просто учреждение работает – мы увидели живой интерес детей к этой деятельности. По "Фаблабам" у нас были встречи и в других городах, но мы не увидели в России ни одного "Фаблаба", который был бы выведен из бюджета. Прекрасно, что есть стремление создать коммерческую основу для данного предприятия и есть лидер, который вокруг себя объединяет это стремление. Со своей стороны мы показывали наши образовательные практики, как, например, обязательное обучение шахматам в дошкольных учреждениях, в начальной школе. Сейчас, насколько я понял, такая практика введена в Норильске. Такого рода обмен очень полезен, он позволяет нам более эффективно работать, позволяет бизнесу проявить социальную ответственность». Вера Автаева, консультант проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Фонда Кудрина (Москва), рассказала о деятельности фонда: «Наш проект «Муниципальная карта России» в первую очередь направлен на исследовательскую и экспертную деятельность. Мы сами проводим исследования, посвященные проблемам муниципального самоуправления в России, и организуем экспертные мероприятия на территории присутствия «Норникеля»: мастерские, ворк-шопы, семинары, круглые столы, которые имеют практикоориентированный характер. Мы стараемся найти для территории экспертов, которые ответили бы на существующие вопросы и помогли решить проблемы. В Норильске ведется активная работа по целому ряду направлений - туризм, поддержка малого предпринимательства, социально-культурные проекты, которым необходимо развитие". Гости посчитали заманчивой перспективу создания в Сатке СЮТ, подобного норильскому, понравился им и "Фаблаб". Основными точками соприкосновения городов Павел Баранов назвал социально ответственный бизнес, что является редкостью на территории нашей страны: «У нас группа «Магнезит» имеет емкие программы, причем я считаю, что нашим городам очень повезло, ведь в России масса городов, где бизнес не участвует в жизни муниципалитета. И у нас, в Сатке, и здесь, в Норильске, участие бизнеса очень чувствуется. А люди здесь очень теплые, такие же, как на Урале, что очень объединяет и скрепляет».

Просмотров:163 Визит делегации стал возможен благодаря проекту «Муниципальная карта России: точки роста» Фонда Кудрина. Сатка – моногород, градообразующим предприятием в котором выступает комбинат «Магнезит», население – чуть более 42 тысяч человек. В июле этого года в рамках проекта и с целью обмена опытом там побывали представители Норильска, сейчас гости с ответным визитом осмотрели наши объекты социальной инфраструктуры. В плане визита – встреча с главой Норильска Ринатом Ахметчиным, экскурсия по зданию станции юных техников и осмотр лаборатории "Фаблаб".Павел Баранов, первый заместитель главы Саткинского муниципального района, по завершении экскурсии сообщил:«С норильчанами мы встречаемся уже не первый раз, мы приглашали Норильск к себе в гости, показали свои лучшие практики, сейчас здесь мы ознакомились с лучшими практиками, которые реализованы в Норильске. Так, например, мы только что увидели станцию юных техников и были приятно поражены масштабом работы. Не во всех городах сохранились такие станции, а в Норильске не просто учреждение работает – мы увидели живой интерес детей к этой деятельности.По "Фаблабам" у нас были встречи и в других городах, но мы не увидели в России ни одного "Фаблаба", который был бы выведен из бюджета. Прекрасно, что есть стремление создать коммерческую основу для данного предприятия и есть лидер, который вокруг себя объединяет это стремление.Со своей стороны мы показывали наши образовательные практики, как, например, обязательное обучение шахматам в дошкольных учреждениях, в начальной школе. Сейчас, насколько я понял, такая практика введена в Норильске. Такого рода обмен очень полезен, он позволяет нам более эффективно работать, позволяет бизнесу проявить социальную ответственность».Вера Автаева, консультант проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Фонда Кудрина (Москва), рассказала о деятельности фонда:«Наш проект «Муниципальная карта России» в первую очередь направлен на исследовательскую и экспертную деятельность. Мы сами проводим исследования, посвященные проблемам муниципального самоуправления в России, и организуем экспертные мероприятия на территории присутствия «Норникеля»: мастерские, ворк-шопы, семинары, круглые столы, которые имеют практикоориентированный характер. Мы стараемся найти для территории экспертов, которые ответили бы на существующие вопросы и помогли решить проблемы. В Норильске ведется активная работа по целому ряду направлений - туризм, поддержка малого предпринимательства, социально-культурные проекты, которым необходимо развитие".Гости посчитали заманчивой перспективу создания в Сатке СЮТ, подобного норильскому, понравился им и "Фаблаб". Основными точками соприкосновения городов Павел Баранов назвал социально ответственный бизнес, что является редкостью на территории нашей страны:«У нас группа «Магнезит» имеет емкие программы, причем я считаю, что нашим городам очень повезло, ведь в России масса городов, где бизнес не участвует в жизни муниципалитета. И у нас, в Сатке, и здесь, в Норильске, участие бизнеса очень чувствуется. А люди здесь очень теплые, такие же, как на Урале, что очень объединяет и скрепляет».