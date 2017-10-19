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19 октября 2017, 15:16



Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО.

В финальном этапе фестиваля выступят 680 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В составе сборной команды каждого региона – восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это соответственно III и IV возрастные ступени комплекса ГТО. В составе сборной Красноярского края школьники из Красноярска, Зеленогорска, Лесосибирска, Железногорска, Ермаковского, Иланского и Саянского районов. Участников ждут не только спортивные состязания, но и насыщенная образовательная программа, которая поможет развить дополнительные умения и навыки. Ребята встретятся с федеральными послами ГТО – известными российскими спортсменами, чемпионами международных соревнований. Напомним, для участия в финальном этапе фестиваля школьникам необходимо было выступить на муниципальном и региональном этапах. I этап летнего фестиваля ВФСК ГТО – муниципальный – проводился с 30 апреля по 30 мая 2017 года в городских округах и муниципальных районах края. II этап – региональный – прошел с 1 по 4 июня 2017 года в Красноярске. В нем приняли участия 45 сборных команд городов и районов края, всего 377 участников. По итогам фестиваля были определены победители и призеры в личном и командном зачете среди городов и районов и награждены кубками, медалями и ценными призами.

Просмотров:116 В Международном детском центре «Артек» в Республике Крым с 19 октября по 8 ноября состоится III этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В мероприятии примет участие и сборная Красноярского края. Накануне первый заместитель министра спорта края Аркадий Кривошеев вручил ребятам спортивную форму.В финальном этапе фестиваля выступят 680 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В составе сборной команды каждого региона – восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это соответственно III и IV возрастные ступени комплекса ГТО. В составе сборной Красноярского края школьники из Красноярска, Зеленогорска, Лесосибирска, Железногорска, Ермаковского, Иланского и Саянского районов.Участников ждут не только спортивные состязания, но и насыщенная образовательная программа, которая поможет развить дополнительные умения и навыки. Ребята встретятся с федеральными послами ГТО – известными российскими спортсменами, чемпионами международных соревнований.Напомним, для участия в финальном этапе фестиваля школьникам необходимо было выступить на муниципальном и региональном этапах. I этап летнего фестиваля ВФСК ГТО – муниципальный – проводился с 30 апреля по 30 мая 2017 года в городских округах и муниципальных районах края. II этап – региональный – прошел с 1 по 4 июня 2017 года в Красноярске. В нем приняли участия 45 сборных команд городов и районов края, всего 377 участников. По итогам фестиваля были определены победители и призеры в личном и командном зачете среди городов и районов и награждены кубками, медалями и ценными призами.