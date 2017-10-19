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19 октября 2017, 15:27



Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.

«Это событие фиксируется документально и подписывается присягавшим и руководителем отдела внутренних дел, – добавил начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов. – Каждый новый гражданин России на память об этом событии получает главный закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации». Новых россиян поздравил и глава города Норильска Ринат Ахметчин. Он сказал, что принятие присяги гражданина Российской Федерации становится памятным событием для каждого жителя иностранного государства, после которого они становятся полноправными гражданами России. «Я считаю, что это почетное и ответственное звание, которое вы будете нести всю свою жизнь. Еще раз поздравляю и надеюсь, что этот день останется в вашей памяти на долгие годы», – сказал Ренат Ахметчин. Валерия Шостак, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Норильску, пояснила, что изменения в законодательстве коснулись процедуры получения гражданства. Теперь по закону считается, что человек становится гражданином Российской Федерации с момента принесения присяги. Если он отказывается принести присягу, то решение о получении гражданства РФ аннулируется. «Отныне принесение присяги стране, в которой человек получает гражданство, станет не только хорошей традицией, но обязанностью. Принесение присяги является основанием для написания заявления на оформления российского паспорта. После того как будет собран необходимый пакет документов, в течение десяти дней им будет оформлен паспорт гражданина России», – добавила Валерия Шостак. Ольга Николаева приехала в Норильск из Украины, где проживала в городе Мариуполе Донецкой области, следом за мужем. Норильск ей сразу полюбился, и она считает, что это один из немногих городов, который поражает душевностью людей, живущих здесь. А сегодняшнее событие станет еще одной знаменательной вехой в их семье.

Просмотров:160 С 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», и теперь граждане иностранных государств, желающие принять гражданство России, должны принести присягу гражданина РФ. Это событие должно проходить в торжественной обстановке, в которой иностранные граждане, решившие стать россиянами, зачитывают текст присяги гражданина Российской Федерации.«Это событие фиксируется документально и подписывается присягавшим и руководителем отдела внутренних дел, – добавил начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов. – Каждый новый гражданин России на память об этом событии получает главный закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации».Новых россиян поздравил и глава города Норильска Ринат Ахметчин. Он сказал, что принятие присяги гражданина Российской Федерации становится памятным событием для каждого жителя иностранного государства, после которого они становятся полноправными гражданами России.«Я считаю, что это почетное и ответственное звание, которое вы будете нести всю свою жизнь. Еще раз поздравляю и надеюсь, что этот день останется в вашей памяти на долгие годы», – сказал Ренат Ахметчин.Валерия Шостак, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Норильску, пояснила, что изменения в законодательстве коснулись процедуры получения гражданства. Теперь по закону считается, что человек становится гражданином Российской Федерации с момента принесения присяги. Если он отказывается принести присягу, то решение о получении гражданства РФ аннулируется.«Отныне принесение присяги стране, в которой человек получает гражданство, станет не только хорошей традицией, но обязанностью. Принесение присяги является основанием для написания заявления на оформления российского паспорта. После того как будет собран необходимый пакет документов, в течение десяти дней им будет оформлен паспорт гражданина России», – добавила Валерия Шостак.Ольга Николаева приехала в Норильск из Украины, где проживала в городе Мариуполе Донецкой области, следом за мужем. Норильск ей сразу полюбился, и она считает, что это один из немногих городов, который поражает душевностью людей, живущих здесь. А сегодняшнее событие станет еще одной знаменательной вехой в их семье.