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19 октября 2017, 15:50

На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" на 2017-2019 годы.


Объем финансирования одного из мероприятий программы -«Содействие обеспечению доступным жильем» - в 2017 году предлагается установить в размере 19 400 тысяч рублей вместо 23 400 тысяч рублей. По словам Марины Покровской, начальника управления жилищного фонда, экономия составляет четыре миллиона рублей в связи с возвратом и распределением среди отдельных категорий граждан жилых помещений после выполнения в них капитального ремонта.
Предусмотрены и иные изменения в программе. Так, «Обеспечение жильем молодых семей» требовало 5,1 миллиона рублей (на 35 семей) за счет средств местного бюджета. На условиях софинансирования Норильску из краевого бюджета было предоставлено 7,1 миллиона рублей, а также почти три миллиона - из федерального. В этой связи проектом постановления устанавливается общий объем финансирования мероприятия в 2017 году в размере 15,1 миллиона.
Для вступления в силу предложенные изменения должны быть одобрены депутатским большинством на ближайшей сессии горсовета.

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