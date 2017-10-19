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19 октября 2017, 15:55



Двое норильчан, воспитанники ДЮСШ № 5, примут участие в первенстве России по дзюдо.

«Они не впервые выезжали на подобные соревнования и прежде бывали на региональном первенстве в призах», - рассказывает тренер спортсменов Данис Манашов. В этот раз Александр стал третьим, а Оксана победила в своей категории. Оба спортсмена вошли в сборную края. Затем состоялось первенство Сибирского федерального округа, на котором Оксана заняла третье место, войдя в сборную СФО, и теперь ей предстоит участие в первенстве России, которое пройдет в конце ноября. Александр же принимал участие во всероссийском турнире, где также отобрался на первенство страны, которое в свою очередь послужит этапом отбора на Кубок и первенство Европы.

Просмотров:132 Александр Никонов (1999 г. р.) и Оксана Паскарелова (2000 г. р.) принимали участие в первенстве края по дзюдо среди юниоров до 21 года в Ачинске.«Они не впервые выезжали на подобные соревнования и прежде бывали на региональном первенстве в призах», - рассказывает тренер спортсменов Данис Манашов.В этот раз Александр стал третьим, а Оксана победила в своей категории. Оба спортсмена вошли в сборную края.Затем состоялось первенство Сибирского федерального округа, на котором Оксана заняла третье место, войдя в сборную СФО, и теперь ей предстоит участие в первенстве России, которое пройдет в конце ноября. Александр же принимал участие во всероссийском турнире, где также отобрался на первенство страны, которое в свою очередь послужит этапом отбора на Кубок и первенство Европы.