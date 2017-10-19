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19 октября 2017, 20:41



Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева,45 угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании

На сегодня, 19 октября, были запланированы высотные работы с использованием подъемного крана, но из-за ветренной погоды это сделать не удалось. Даниил Харчев подчеркивает, что на завершение работ на этом доме необходимо порядка двух недель. Остается надеяться, что погода не помешает рабочим все закончить в срок.

Просмотров:74 Ситуацию прокомментировал Даниил Харчев, и.о. главного инженера УК "Жилищный трест". Он сообщил, что заявка от жильцов верхнего этажа о залитии во время дождя поступила 12 августа. Тогда же специалисты выехали по адресу и установили, что плиты кровли были смонтированы с нарушением норм еще при строительстве, а дом был сдан в эксплуатацию в 1983 году. Однако плиты не являются несущей конструкцией и не могут представлять угрозу для здоровья жильцов. Тем не менее, тогда же немедленно был определен подрядчик и 9 октября начаты работы по замене плит.На сегодня, 19 октября, были запланированы высотные работы с использованием подъемного крана, но из-за ветренной погоды это сделать не удалось. Даниил Харчев подчеркивает, что на завершение работ на этом доме необходимо порядка двух недель. Остается надеяться, что погода не помешает рабочим все закончить в срок.