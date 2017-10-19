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19 октября 2017, 20:41

Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева,45 угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании


Ситуацию прокомментировал Даниил Харчев, и.о. главного инженера УК "Жилищный трест". Он сообщил, что заявка от жильцов верхнего этажа о залитии во время дождя поступила 12 августа. Тогда же специалисты выехали по адресу и установили, что плиты кровли были смонтированы с нарушением норм еще при строительстве, а дом был сдан в эксплуатацию в 1983 году. Однако плиты не являются несущей конструкцией и не могут представлять угрозу для здоровья жильцов. Тем не менее, тогда же немедленно был определен подрядчик и 9 октября начаты работы по замене плит.
На сегодня, 19 октября, были запланированы высотные работы с использованием подъемного крана, но из-за ветренной погоды это сделать не удалось. Даниил Харчев подчеркивает, что на завершение работ на этом доме необходимо порядка двух недель. Остается надеяться, что погода не помешает рабочим все закончить в срок.
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    Список новостей

 19 октября 2017 
20:41   Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева,45 угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании 15:55   Двое норильчан, воспитанники ДЮСШ № 5, примут участие в первенстве России по дзюдо.
15:50   На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ... 15:27   Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.
15:16   Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО. 14:14   В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.
13:16   Любителей фото- и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». 12:56   Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».
12:35   Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов. 11:16   В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.

 18 октября 2017 
18:13   Сегодня на комиссии по социальным вопросам Норильского городского Совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств. 17:31   К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.
17:27   В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 16:34   Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.
16:22   На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3. 15:54   В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
15:51   Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска. 15:02   Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».
14:58   Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг. 14:50   С 27 по 29 октября в Норильске пройдет X ежегодный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».
12:52   Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом. Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей. 12:33   Медикам края увеличивают зарплату.
12:29   В Красноярском крае ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ. 12:22   До старта красноярской Универсиады остаётся 500 дней.
12:18   В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик. 12:15   Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году.
12:09   Завтра Законодательное собрание Красноярского края на сессии краевого парламента должно избрать председателя. Скорее всего представительный орган края возглавит Дмитрий Свиридов.

 17 октября 2017 
18:10   Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей спартакиады клуба "Зевс". 17:38   Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен.
17:35   Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва. 16:55   В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель».
16:38   Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов. 14:45   Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.
14:17   Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов. 14:02   26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.
13:15   В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля». 12:41   В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".
12:20   Поселки Таймыра готовы к зиме. 12:10   Стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда!».
11:54   Минздрав заявил о риске срыва ввода в эксплуатацию перинатального центра в Норильске в 2017 году. 11:46   ОНФ (Общероссийский народный фронт) объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги».
11:44   Последний в навигацию-2017 танкер ЕРП разгрузился в Игарке. 11:42   На Таймыре за три месяца десять человек, из которых пятеро – дети, обратились за помощью в связи с острым токсическим отравлением после употребления наркотических средств.

 16 октября 2017 
16:17   В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель». 15:53   Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.
15:17   В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917». 13:51   В связи с грядущим ледоставом управление ГО и ЧС напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
13:09   Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке. 13:02   Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».
12:31   Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя.




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