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20 октября 2017, 13:22



С 25 по 29 октября в городском Центре культуры состоится XI Международный фестиваль «Живой звук».

27 октября в первом отделении концерта выступит норильская группа «Fancy Friend», основными музыкальными направлениями которой является пост-рок, пост-панк, индии. Во втором отделении группа «Bloody Mary 8 vza Boyz» исполнит кавер-версии известных и популярных песен разных жанров. 28 октября любителей музыки порадует совместная концертная программа саксофониста Riko Berenguer (Испания) и трио под управлением Олега Бутмана (США). 29 октября на закрытии XI Международного фестиваля «Живой звук» трио Олега Бутмана представит программу с автором песен, композитором, вокалистом с уникальным тембром голоса Эллиоттом Маннерлином (США). Билеты продаются в кассе ГЦК, тел. 22-99-14. Заказ билетов по тел. 33-76-50.

Просмотров:49 25 октября фестиваль откроет «KLE2GO» (г. Москва) - смелое и необычное содружество московских музыкантов, каждый из которых уже представляет собой определенную историю, весьма яркую индивидуальность и высочайший профессионализм. Достаточно перечислить состав его участников: Сергей Клевенский (духовые фольклорные инструменты, играл с King Crimson, Jethro Tull), Антон Горбунов (контрабас, играл с David Sanborn, Michael Stern), Владимир Голоухов (вибрафон и перкуссия, играл с Ravi Shankar, Mark De Clive).27 октября в первом отделении концерта выступит норильская группа «Fancy Friend», основными музыкальными направлениями которой является пост-рок, пост-панк, индии. Во втором отделении группа «Bloody Mary 8 vza Boyz» исполнит кавер-версии известных и популярных песен разных жанров.28 октября любителей музыки порадует совместная концертная программа саксофониста Riko Berenguer (Испания) и трио под управлением Олега Бутмана (США).29 октября на закрытии XI Международного фестиваля «Живой звук» трио Олега Бутмана представит программу с автором песен, композитором, вокалистом с уникальным тембром голоса Эллиоттом Маннерлином (США).Билеты продаются в кассе ГЦК, тел. 22-99-14.Заказ билетов по тел. 33-76-50.