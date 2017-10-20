Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 октября 2017, 13:33



В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и Епископ Норильский и Туруханский Агафангел

Мало кто помнил о том, что самый крупный в свое время храм Сибири и Дальнего Востока возвели в честь рождения наследника престола в 1861 году по образцовому проекту великого русского архитектора Константина Тона. Известно, что Богородице-Рождественский собор обрушался при строительстве, словно предсказывая грядущие смутные времена, казнь царской семьи, надругательства над верой. И сама эта архитектурная жемчужина, ставшая сердцевиной духовной и общественной жизни Красноярска, была варварски уничтожена богоборцами в 1936 году. Двадцать лет руины собора лежали в центре Красноярска, потом на фундаменте трижды взрывавшегося здания стали возводить краевой дом советов. По традиции оркестр, хор и солисты красноярского Театра оперы и балета исполнили на вечере лучшие произведения духовной, классической и народной русской музыки. Вдохновил публику своим выступлением и гость фестиваля – Архиерейский хор Свято–Троицкого кафедрального собора города Канска. Зрителей приветствовал и поздравил с праздником Покрова Божией Матери митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который пожелал устроителям и участникам фестиваля творческих успехов. Почетные гости вечера говорили о том, что зрителям не только представили отличный концерт, но и предложили на примере одного собора просмотреть историческую ретроспективу отношений между Церковью, государством и обществом, заметив, что сейчас в российском обществе сложилось прочное понимание важности традиционных ценностей, необходимости возрождения утраченных святынь.

Просмотров:37 18 октября фестиваль открыл вечер-концерт «История одного собора» в Красноярском государственном театре оперы и балета. Торжество посвятили судьбе кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы – святыни нашего края, утраченной во времена богоборчества. На 2017 год приходятся две знаменательные даты из его истории: 155-летие со времени первого архиерейского служения в соборе и 175-летие начала общественной деятельности по его возведению. Видеоряд вечера представил уникальные материалы более чем вековой давности, с закадровым повествованием от автора сценария – руководителя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии, главного хранителя музейно-просветительского центра «Касьяновский дом» Геннадия Малашина.Мало кто помнил о том, что самый крупный в свое время храм Сибири и Дальнего Востока возвели в честь рождения наследника престола в 1861 году по образцовому проекту великого русского архитектора Константина Тона. Известно, что Богородице-Рождественский собор обрушался при строительстве, словно предсказывая грядущие смутные времена, казнь царской семьи, надругательства над верой. И сама эта архитектурная жемчужина, ставшая сердцевиной духовной и общественной жизни Красноярска, была варварски уничтожена богоборцами в 1936 году. Двадцать лет руины собора лежали в центре Красноярска, потом на фундаменте трижды взрывавшегося здания стали возводить краевой дом советов.По традиции оркестр, хор и солисты красноярского Театра оперы и балета исполнили на вечере лучшие произведения духовной, классической и народной русской музыки. Вдохновил публику своим выступлением и гость фестиваля – Архиерейский хор Свято–Троицкого кафедрального собора города Канска.Зрителей приветствовал и поздравил с праздником Покрова Божией Матери митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который пожелал устроителям и участникам фестиваля творческих успехов.Почетные гости вечера говорили о том, что зрителям не только представили отличный концерт, но и предложили на примере одного собора просмотреть историческую ретроспективу отношений между Церковью, государством и обществом, заметив, что сейчас в российском обществе сложилось прочное понимание важности традиционных ценностей, необходимости возрождения утраченных святынь.