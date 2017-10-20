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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:40 В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной
13:33 В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и Епископ Норильский и Туруханский Агафангел
13:22 С 25 по 29 октября в городском Центре культуры состоится XI Международный фестиваль «Живой звук».
20:41 Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева, 45, угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании.
15:55 Двое норильчан, воспитанники ДЮСШ № 5, примут участие в первенстве России по дзюдо.
15:50 На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" на 2017-2019 годы.
15:27 Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.
15:16 Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО.
14:14 В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.
13:16 Любителей фото- и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».
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