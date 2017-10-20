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20 октября 2017, 13:40



В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной

За время учебы в Норильске Дарья Заворнина успешно освоила основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, закончив колледж с отличием. Ее дипломным проектом был оригинальный комплект одежды на северные темы «Вселенная». Эта работа, как и другие ее творения из замши и бисера, представлена на выставке. Но основное ее содержание – разнообразные акварели и карандашные наброски, созданные студенткой за несколько лет обучения в Москве. На открытие выставки собрались выпускники, студенты и педагоги НКИ, с которыми начинающая художница поделилась творческими достижениями и впечатления от учебы в столице. В субботу, 21 октября, Дарья Заворина проведет в НКИ мастер-класс для всех желающих. Серию юбилейных мероприятий, посвященных золотому юбилею Норильского колледжа искусств, продолжит вернисаж педагогов – выпускников НКИ, который состоится 1 ноября в выставочном зале колледжа на улице Комсомольской, 10. Свои работы представят Виктория Попова, Ольга Поротова, Елена Мусина, Светлана Сениченко.

Просмотров:37 Сейчас талантливая и целеустремленная Дарья, которая в 2015 году закончила отделение «ДПИ и народные промыслы», успешно учится на втором курсе в столичной «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». Свою первую персональную выставку «Академические ступени мастерства» она посвящает 50-летию родного колледжа.За время учебы в Норильске Дарья Заворнина успешно освоила основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, закончив колледж с отличием. Ее дипломным проектом был оригинальный комплект одежды на северные темы «Вселенная». Эта работа, как и другие ее творения из замши и бисера, представлена на выставке. Но основное ее содержание – разнообразные акварели и карандашные наброски, созданные студенткой за несколько лет обучения в Москве. На открытие выставки собрались выпускники, студенты и педагоги НКИ, с которыми начинающая художница поделилась творческими достижениями и впечатления от учебы в столице. В субботу, 21 октября, Дарья Заворина проведет в НКИ мастер-класс для всех желающих.Серию юбилейных мероприятий, посвященных золотому юбилею Норильского колледжа искусств, продолжит вернисаж педагогов – выпускников НКИ, который состоится 1 ноября в выставочном зале колледжа на улице Комсомольской, 10. Свои работы представят Виктория Попова, Ольга Поротова, Елена Мусина, Светлана Сениченко.