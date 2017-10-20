Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 октября 2017, 14:19



В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.

Как пояснил и. о. министра здравоохранения края Вадим Янин, увеличение доходов бюджета предусматривается на сумму 402,2 млн рублей. «Дополнительное финансирование направлено на исполнение Указа президента Российской Федерации по повышению заработной платы работников медицинского персонала, а также на осуществление доплат работникам учреждений здравоохранения края для обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной заработной платы». В результате корректировки параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы - 40 753,9 млн рублей, расходы - 40 829,1 млн рублей. Корректировка была принята краевыми парламентариями единогласно в двух чтениях. Начиная с октября 2017 года, медицинские работники будут получать повышенную заработную плату.

Просмотров:157 Депутаты Законодательного собрания на прошедшей сессии согласовали корректировку бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Проектом закона было предусмотрено изменение параметров бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.Как пояснил и. о. министра здравоохранения края Вадим Янин, увеличение доходов бюджета предусматривается на сумму 402,2 млн рублей. «Дополнительное финансирование направлено на исполнение Указа президента Российской Федерации по повышению заработной платы работников медицинского персонала, а также на осуществление доплат работникам учреждений здравоохранения края для обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной заработной платы».В результате корректировки параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы - 40 753,9 млн рублей, расходы - 40 829,1 млн рублей. Корректировка была принята краевыми парламентариями единогласно в двух чтениях. Начиная с октября 2017 года, медицинские работники будут получать повышенную заработную плату.