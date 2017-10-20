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20 октября 2017, 14:58



В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде

В отношении остальных правонарушителей было принято решение о наложении штрафов на общую сумму 1 131 850 рублей. Полицейские напоминают жителям Большого Норильска, что в связи с тем, что пиво, как и спиртосодержащие напитки, приравнены к алкогольной продукции, их употребление на улице и иных общественных местах также влечет за собой административную ответственность.

Просмотров:138 Более 260 административных материалов были направлены полицейскими для рассмотрения мировым судьям. В отношении 191 норильчанина в зале суда было вынесено решение о наложении административных арестов. Стражами порядка составлено 102 материала в отношении подростков, которые были задержаны в общественных местах в состоянии опьянения, были направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. В итоге их родители будут привлечены к административной ответственности.В отношении остальных правонарушителей было принято решение о наложении штрафов на общую сумму 1 131 850 рублей.Полицейские напоминают жителям Большого Норильска, что в связи с тем, что пиво, как и спиртосодержащие напитки, приравнены к алкогольной продукции, их употребление на улице и иных общественных местах также влечет за собой административную ответственность.