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20 октября 2017, 15:05



Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции

С начала года полицейскими осуществлено уже 165 аналогичных проверок. В нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» за истекший период 2017 года выявлено 124 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 11 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ привлечено 17 должностных лиц, которым назначено наказание в виде административного штрафа свыше 814 тыс. руб. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму более 1 млн. рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.

Просмотров:141 В сентябре 2017 года норильские стражи порядка провели оперативное мероприятие, направленное на выявление и документирование фактов незаконной реализации алкогольной продукции. В результате проведенных мероприятий выявлено 10 правонарушений.С начала года полицейскими осуществлено уже 165 аналогичных проверок. В нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» за истекший период 2017 года выявлено 124 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 11 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ привлечено 17 должностных лиц, которым назначено наказание в виде административного штрафа свыше 814 тыс. руб.По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму более 1 млн. рублей.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.