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20 октября 2017, 16:08



Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира



Просмотров:190 Административное здание ПАО "Сбербанк" выставлено на аукцион в Норильске, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД). Как отмечается, здание площадью 5,8 тыс. кв.м с земельным участком 0,3 га, расположено рядом с главной транспортной артерией города — Комсомольской улицей, соединяющейся с автодорогой А-382. Начальная цена лота составляет 182,8 млн рублей. Здание, построенное в 2006 году, находится в хорошем состоянии. Учитывая характеристики объекта, наиболее вероятный вариант использования — под торгово-офисный центр, говорится в сообщении. Норильск — самый северный в мире город с постоянным населением более 150 тыс. жителей.