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20 октября 2017, 16:23



Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.

Что касается расходов краевого бюджета за счет собственных средств, то около 700 млн руб. предусмотрено для дополнительной поддержки бюджетов муниципальных образований края. 165,8 млн руб. перечислят территориям края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 126,2 млн руб. – территориям Крайнего Севера на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций. Предусмотрены дополнительные субсидии в размере 80 млн руб. предприятиям края на покрытие убытков прошлых лет от аэропортовой деятельности. Пострадавшим в результате пожаров на территории края дополнительно направлено 164,3 млн руб. на строительство и приобретение жилья, на обеспечение жильем работников учреждений социальной сферы в муниципальных образованиях края предусмотрено 70 млн руб. На льготное лекарственное обеспечение населения края предусмотрено 206,6 млн руб. На 182,8 млн руб. выросли расходы на приобретение учебников для школ в городах и районах края, на 50 млн руб. – на предоставление жилых помещений детям-сиротам. На капитальный ремонт учреждений социального обслуживания направлено 60 млн руб. Также проектом закона предусмотрена дополнительная поддержка агропромышленного комплекса в размере 250 млн руб. Депутаты единогласно поддержали проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ.

Просмотров:114 После корректировки доходы составляют 206,9 млрд руб., расходы – 221,8 млрд руб., дефицит – 14,9 млрд руб. На сессии Заксобрания депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет региона. Доходы казны на текущий год увеличены на 3,3 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 1,2 млрд руб. Это связано с дополнительными поступлениями по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу и неналоговым доходам. Кроме того, в представленной корректировке отражены безвозмездные поступления в сумме 2,1 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. из федерального бюджета. Расходы бюджета в нынешнем году увеличены на 4 млрд руб., в том числе на 1,5 млрд руб. – за счет федеральных средств и на 2,5 млрд руб. – за счет собственных. Дополнительные средства направлены на решение многих социально-экономических задач. Так, за счет средств федерального бюджета 983 млн рублей предусмотрено на софинансирование строительства объектов Универсиады – как спортивных, так и медицинских. Также в бюджете отражены 549,8 млн руб., которые были направлены на ликвидацию очагов сибирского шелкопряда в северных районах края. Еще 126,2 млн руб. за счет федеральных средств направлены на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 66,7 млн руб. – на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, 32,3 млн руб. – на господдержку агропромышленного комплекса, 19,8 млн руб. – на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.Что касается расходов краевого бюджета за счет собственных средств, то около 700 млн руб. предусмотрено для дополнительной поддержки бюджетов муниципальных образований края. 165,8 млн руб. перечислят территориям края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 126,2 млн руб. – территориям Крайнего Севера на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций. Предусмотрены дополнительные субсидии в размере 80 млн руб. предприятиям края на покрытие убытков прошлых лет от аэропортовой деятельности. Пострадавшим в результате пожаров на территории края дополнительно направлено 164,3 млн руб. на строительство и приобретение жилья, на обеспечение жильем работников учреждений социальной сферы в муниципальных образованиях края предусмотрено 70 млн руб. На льготное лекарственное обеспечение населения края предусмотрено 206,6 млн руб. На 182,8 млн руб. выросли расходы на приобретение учебников для школ в городах и районах края, на 50 млн руб. – на предоставление жилых помещений детям-сиротам. На капитальный ремонт учреждений социального обслуживания направлено 60 млн руб. Также проектом закона предусмотрена дополнительная поддержка агропромышленного комплекса в размере 250 млн руб.Депутаты единогласно поддержали проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ.