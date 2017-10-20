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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:55 Около трехсот участников, более четырнадцати тысяч виртуальных голосов. С таким промежуточным итогом сегодня закончился прием работ на конкурс «Дары осени».
17:11 С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек/
17:10 Красноярский край просит у правительства новые суда
16:40 Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9-ти и 11-тиклассников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34 Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность».
16:23 Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08 Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира
15:05 Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
14:58 В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде
14:19 В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.
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