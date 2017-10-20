Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 октября 2017, 16:34



Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность».

Программа фестиваля разделена на несколько направлений (треков). На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. А активности трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке. В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем, и кто придумывает новые гаджеты. Научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий.

Просмотров:127 Фестиваль при поддержке администраций Норильска . Цель фестиваля — пробудить интерес к науке и технике среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Интерактивные площадки, конкурсы, научные опыты и эксперименты самого крупного научно-популярного события Заполярья помогут участникам изменить действительность вокруг себя.Программа фестиваля разделена на несколько направлений (треков). На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. А активности трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке. В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем, и кто придумывает новые гаджеты. Научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий.