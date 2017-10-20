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20 октября 2017, 16:40



Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9-ти и 11-тиклассников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.



Просмотров:120 С 20 октября в школах Красноярского края начинается реализация проекта краевого родительского собрания «Выбор профессии – выбор будущего». Родителям школьников расскажут, какие профессии востребованы сегодня экономикой края и будут необходимы в перспективе, где их можно получить и т.д. Напомним, в Красноярском крае реализуется стратегия развития профессиональной ориентации населения, рассчитанная до 2020 года. В ее рамках предусмотрен 100% охват профориентационными услугами учащихся выпускных классов школ края. В 2013 году впервые государственной службой занятости был реализован проект «Краевое родительское собрание». Это цикл профориентационных встреч родителей выпускников школ с педагогами профессиональных образовательных организаций, сотрудниками службы занятости населения, психологами, работодателями. Участникам проекта расскажут о положении на региональном рынке труда, об изменениях в системе профессионального образования и презентуют образовательные учреждения, где подростки смогут приобрести специальности, соответствующие потребностям экономики края. Среди родителей проведут анкетирование, которое поможет выявить их позицию по отношению к предстоящему выбору профессии ребенком. Результаты анкетирования будут использоваться в дальнейшем при организации профориентационной работы в школах в течение учебного года. Известно, что в прошлом году в рамках проекта в 430 школах по всему краю были организованы родительские собрания, более 14 тыс. родителей получили помощь в выборе профессионального будущего их детей. В этом году проект продлится до середины ноября.