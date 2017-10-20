Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 октября 2017, 17:10



Красноярский край просит у правительства новые суда

Сами судовладельцы вряд ли смогут поправить положение, закупив новые суда.Красноярское Заксобрание приняло обращение в прави­тельство РФ с просьбой об обновлении парка пассажирских судов, курсирующих по Енисею. Депутаты отмечают, что водное сообщение имеет стратегическое значение для края, поскольку в районы Крайнего Севера это «безальтернативная возможность организации перевозки грузов и пассажиров», пишет пресс-служба ЗС.

Просмотров:115 Депутаты Заксобрания обратились к правительству России с просьбой помочь региону в восстановлении пассажирского речного флота, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты отметили в обращении, что для жителей низовья Енисея водный транспорт является жизненно необходимым для обеспечения доставки продовольствия и товаров первой необходимости. При этом возраст наиболее крупных судов («Александр Матросов» и «Валерий Чкалов») вместимостью 250 человек составляет более 60 лет, - подчеркнули депутаты в обращении. - В связи с этим остро стоит вопрос обновления пассажирского речного флота, в частности эксплуатируемого на маршруте Красноярск – Дудинка. Суда существенно устарели, имеют износ корпусных конструкций и судовой техники, близкий к предельному.Сами судовладельцы вряд ли смогут поправить положение, закупив новые суда.Красноярское Заксобрание приняло обращение в прави­тельство РФ с просьбой об обновлении парка пассажирских судов, курсирующих по Енисею.Депутаты отмечают, что водное сообщение имеет стратегическое значение для края, поскольку в районы Крайнего Севера это «безальтернативная возможность организации перевозки грузов и пассажиров», пишет пресс-служба ЗС.