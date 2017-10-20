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20 октября 2017, 17:11

С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек/


С начала 2017 года в Красноярском крае было зафиксировано 2,7 тысяч аварий. Данный показатель на 11% меньше, чем в прошлом году, сообщили в ГИБДД. Так, с января по сентябрь текущего года на дорогах региона погибли более 300 человек. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом более 3,4 тысяч человек получили травмы в ДТП. Этот показатель уменьшился на 9,7%. «Кроме того, на 20 % снизилось количество ДТП, в которых пострадали дети. На 37 % уменьшилось число аварий с участием несовершеннолетних на переходах», — говорится в сообщении. Что касается аварий с нетрезвыми водителями, то их число снизилось на 28%. Стало меньше дорожно-транспортных происшествий с неопытными автомобилистами (на 11%). Точное количество таких аварий в ведомстве не назвали.
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    Список новостей

 20 октября 2017 
17:55   Около трехсот участников, более четырнадцати тысяч виртуальных голосов. С таким промежуточным итогом сегодня закончился прием работ на конкурс «Дары осени». 17:11   С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек/
17:10   Красноярский край просит у правительства новые суда 16:40   Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9-ти и 11-тиклассников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34   Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность». 16:23   Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08   Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира 15:05   Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
14:58   В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде 14:19   В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.
13:40   В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной. 13:33   В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
13:22   С 25 по 29 октября в городском Центре культуры состоится XI Международный фестиваль «Живой звук».

 19 октября 2017 
20:41   Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева, 45, угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании. 15:55   Двое норильчан, воспитанники ДЮСШ № 5, примут участие в первенстве России по дзюдо.
15:50   На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ... 15:27   Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.
15:16   Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО. 14:14   В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.
13:16   Любителей фото- и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». 12:56   Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».
12:35   Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов. 11:16   В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.

 18 октября 2017 
18:13   Сегодня на комиссии по социальным вопросам Норильского городского Совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств. 17:31   К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.
17:27   В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 16:34   Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.
16:22   На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3. 15:54   В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.
15:51   Выставка памяти Льва Гумилева, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий откроется в Музее Норильска. 15:02   Кинокомплекс «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» 27 октября в 20.00 представит фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции».
14:58   Публичная библиотека проведет Фестиваль непрочитанных книг. 14:50   С 27 по 29 октября в Норильске пройдет X ежегодный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».
12:52   Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом. Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей. 12:33   Медикам края увеличивают зарплату.
12:29   В Красноярском крае ЕГЭ планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ. 12:22   До старта красноярской Универсиады остаётся 500 дней.
12:18   В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик. 12:15   Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году.
12:09   Завтра Законодательное собрание Красноярского края на сессии краевого парламента должно избрать председателя. Скорее всего представительный орган края возглавит Дмитрий Свиридов.

 17 октября 2017 
18:10   Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей спартакиады клуба "Зевс". 17:38   Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен.
17:35   Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва. 16:55   В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель».
16:38   Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов. 14:45   Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.
14:17   Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов. 14:02   26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.
13:15   В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля». 12:41   В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".




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