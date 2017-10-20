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20 октября 2017, 17:11



С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек/



Просмотров:114 С начала 2017 года в Красноярском крае было зафиксировано 2,7 тысяч аварий. Данный показатель на 11% меньше, чем в прошлом году, сообщили в ГИБДД. Так, с января по сентябрь текущего года на дорогах региона погибли более 300 человек. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом более 3,4 тысяч человек получили травмы в ДТП. Этот показатель уменьшился на 9,7%. «Кроме того, на 20 % снизилось количество ДТП, в которых пострадали дети. На 37 % уменьшилось число аварий с участием несовершеннолетних на переходах», — говорится в сообщении. Что касается аварий с нетрезвыми водителями, то их число снизилось на 28%. Стало меньше дорожно-транспортных происшествий с неопытными автомобилистами (на 11%). Точное количество таких аварий в ведомстве не назвали.