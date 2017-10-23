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23 октября 2017, 12:17



Российские эксперты обсудили повестку 15-го Красноярского экономического форума.

В обсуждении приняли участие около 70 ведущих экспертов в сфере экономики и бизнеса, руководители научно-образовательных учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти, крупного бизнеса и общественных организаций. Участники обсудили тематику и концепцию архитектуры деловой части форума. Предполагается, что основной темой предстоящего форума станет «Россия 2018-2025: Стратегия. Проекты. Люди» – обсуждение реализации образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления. Основными тематическими блоками форума станут молодежная программа, инвестиционная, деловая, выставочная, культурно-развлекательная, спортивная и экологическая программы. Повестка молодежной программы КЭФ будет приурочена к проведению в 2018 году Года предпринимательства в Российской Федерации. Архитектура деловой программы КЭФ будет включать такие дискуссионные панели, как «Инфраструктура развития человеческого капитала», «Деловая активность: от стагнации к развитию», «Инфраструктура для роста. Приоритетные проекты», «Госуправление 3.0. На службе у человека», «Регионы-лидеры. На пути к эффективному федерализму», «Евразийское партнерство. Повестка 2025», «Сибирь-2025. Образ будущего». Как отметил в ходе заседания Александр Усс, на форуме планируется поднимать по-настоящему крупные российские темы, которые имеют важное прикладное значение и для Сибири, в том числе и для Красноярского края. «В качестве приоритета развития страны президентом России обозначен так называемый сибирский вектор, и будет правильно, если он получит новое звучание как значимый элемент большой федеральной, а, может быть, и международной повестки дня», – сказал врио главы региона и добавил, что на предстоящем КЭФ необходимо расширить представительство деловых кругов, а также повысить его научно-исследовательскую составляющую. Учитывая, что основной прикладной задачей форума является привлечение в Сибирский федеральный округ ресурсов развития, в том числе инвестиционных, в рамках КЭФ планируется проведение road show комплексных инвестиционных проектов развития СФО. Отбор и подготовка проектов будет осуществляться рабочей группой с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и деловых объединений. К началу форума предполагается отобрать до 5-6 комплексных, в том числе межрегиональных, инвестиционных проектов высокого уровня проработки. В ходе обсуждения предложенной концепции и архитектуры деловой программы форума от экспертов поступило большое количество предложений и инициатив, которые будут учтены при подготовке программы КЭФ-2018. Итоговый документ будет направлен на рассмотрение в правительство РФ. Напомним, 15-й Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года.

Просмотров:263 Заседание экспертного совета 15-го Красноярского экономического форума прошло в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса.В обсуждении приняли участие около 70 ведущих экспертов в сфере экономики и бизнеса, руководители научно-образовательных учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти, крупного бизнеса и общественных организаций. Участники обсудили тематику и концепцию архитектуры деловой части форума. Предполагается, что основной темой предстоящего форума станет «Россия 2018-2025: Стратегия. Проекты. Люди» – обсуждение реализации образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления.Основными тематическими блоками форума станут молодежная программа, инвестиционная, деловая, выставочная, культурно-развлекательная, спортивная и экологическая программы.Повестка молодежной программы КЭФ будет приурочена к проведению в 2018 году Года предпринимательства в Российской Федерации. Архитектура деловой программы КЭФ будет включать такие дискуссионные панели, как «Инфраструктура развития человеческого капитала», «Деловая активность: от стагнации к развитию», «Инфраструктура для роста. Приоритетные проекты», «Госуправление 3.0. На службе у человека», «Регионы-лидеры. На пути к эффективному федерализму», «Евразийское партнерство. Повестка 2025», «Сибирь-2025. Образ будущего».Как отметил в ходе заседания Александр Усс, на форуме планируется поднимать по-настоящему крупные российские темы, которые имеют важное прикладное значение и для Сибири, в том числе и для Красноярского края.«В качестве приоритета развития страны президентом России обозначен так называемый сибирский вектор, и будет правильно, если он получит новое звучание как значимый элемент большой федеральной, а, может быть, и международной повестки дня», – сказал врио главы региона и добавил, что на предстоящем КЭФ необходимо расширить представительство деловых кругов, а также повысить его научно-исследовательскую составляющую.Учитывая, что основной прикладной задачей форума является привлечение в Сибирский федеральный округ ресурсов развития, в том числе инвестиционных, в рамках КЭФ планируется проведение road show комплексных инвестиционных проектов развития СФО. Отбор и подготовка проектов будет осуществляться рабочей группой с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и деловых объединений. К началу форума предполагается отобрать до 5-6 комплексных, в том числе межрегиональных, инвестиционных проектов высокого уровня проработки.В ходе обсуждения предложенной концепции и архитектуры деловой программы форума от экспертов поступило большое количество предложений и инициатив, которые будут учтены при подготовке программы КЭФ-2018. Итоговый документ будет направлен на рассмотрение в правительство РФ.Напомним, 15-й Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года.