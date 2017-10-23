Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 октября 2017, 12:33



«Норникель» объединил структуры IT-безопасности ключевых предприятий страны.

Как отметил руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов, участники клуба являются «интеллектуальным центром разработки перспективных стратегий киберзащиты отечественной промышленности». «В условиях цифровой экономики корпоративные подразделения IT-безопасности выполняют функции первого рубежа защиты активов и обеспечения бесперебойности технологических процессов. Недавние вирусные атаки на промышленные предприятия показали, насколько важна ваша работа как для акционеров и руководства представляемых вами компаний, так и для укрепления национальной системы экономической безопасности в целом», — подчеркнул спикер. Основной темой обсуждения стал проект разработанной «Норникелем» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, направленной против использования информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба объектам промышленности. Участники совещания согласились представить свои замечания к документу на следующем заседании клуба. Ранее «Лаборатория Касперского» и «Норникель» договорились о сотрудничестве с целью совершенствования и укрепления информационной безопасности. Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Норникеля» — руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Просмотров:268 В Москве состоялось первое заседание клуба «Безопасность информации в промышленности» неформального объединения руководителей подразделений информационной безопасности российских предприятий индустриального сектора экономики. Инициатором создания клуба выступил «Норникель». В его работе приняли участие представители компаний «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, «Уралвагонзавод», «Полюс Золото», «ЛУКОЙЛ» и другие.Как отметил руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов, участники клуба являются «интеллектуальным центром разработки перспективных стратегий киберзащиты отечественной промышленности».«В условиях цифровой экономики корпоративные подразделения IT-безопасности выполняют функции первого рубежа защиты активов и обеспечения бесперебойности технологических процессов. Недавние вирусные атаки на промышленные предприятия показали, насколько важна ваша работа как для акционеров и руководства представляемых вами компаний, так и для укрепления национальной системы экономической безопасности в целом», — подчеркнул спикер.Основной темой обсуждения стал проект разработанной «Норникелем» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, направленной против использования информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба объектам промышленности. Участники совещания согласились представить свои замечания к документу на следующем заседании клуба.Ранее «Лаборатория Касперского» и «Норникель» договорились о сотрудничестве с целью совершенствования и укрепления информационной безопасности.Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Норникеля» — руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.