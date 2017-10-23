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23 октября 2017, 12:56



За девять месяцев текущего года в Норильске на 9% снизился уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря о строительстве перинатального центра, спикер сообщил, что по факту обнаружения дефектов бетона уголовное дело возбуждено, расследование продолжается. «Будут проводиться еще экспертизы, - подчеркнул Геннадий Маслов. - Что касается взятки, то дело имеет резонансный характер, расследуется следователями края».

Просмотров:258 Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал начальник отдела МВД России по городу Норильску Геннадий Маслов. В частности, он сообщил, что в этом году продолжилась положительная динамика снижения преступлений против жизни и здоровья, в их числе количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 411 до 360; убийств - с 23 до 21 случая; хищений - с 563 до 490. Вместе с тем благодаря профилактической работе и своевременной раскрываемости увеличилось количество раскрытий преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - с 253 случаев в 2016 году до 260 в 2017, по этому виду преступлений раскрываемость выросла с 60 до 70 процентов. Благодаря профилактике увеличилось и количество раскрытий мошенничеств. Отметил Генналий Маслов рост разбойных нападений - шесть в 2017 году простив четырех в 2016, а также грабежей - с 47 в 2016 до 48 в 2017. И именно грабежи и разбои стали самыми резонансными преступлениями в этом году: в основном нападению преступников подвергались торговые точки с круглосуточным режимом работы.Говоря о строительстве перинатального центра, спикер сообщил, что по факту обнаружения дефектов бетона уголовное дело возбуждено, расследование продолжается. «Будут проводиться еще экспертизы, - подчеркнул Геннадий Маслов. - Что касается взятки, то дело имеет резонансный характер, расследуется следователями края».