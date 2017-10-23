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23 октября 2017, 13:06



В публичной библиотеке состоялся традиционный день информации «Фестиваль непрочитанных книг».

Все посетители библиотеки с удовольствием приняли участие в литературно-художественной викторине «Классика – это классно». А самый большой интерес у гостей фестиваля вызвала выставка «Книги в дар от фонда Михаила Прохорова».

Просмотров:238 На выставках в фойе третьего этажа специалисты библиотеки разместили для читателей около 300 новинок художественной, научно-популярной и справочной литературы. Библиотекари с удовольствием рассказывали всем читателям о секретах стиля и искусстве думать, помогали выбрать, что почитать для души и как организовать свое путешествие по Таймыру.Все посетители библиотеки с удовольствием приняли участие в литературно-художественной викторине «Классика – это классно». А самый большой интерес у гостей фестиваля вызвала выставка «Книги в дар от фонда Михаила Прохорова».