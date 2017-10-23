Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 октября 2017, 13:14



В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.

Каждому принявшему клятву начальник отдела МВД России по г. Норильску полковник полиции Геннадий Маслов вручил удостоверение ученика юридического профильного класса. Одиннадцатиклассники прикололи своим приемникам нагрудные знаки и вместе с младшими товарищами исполнили собственный гимн. С напутственными словами и словами поздравления к юным правовикам обратились представители управления общего и дошкольного образования, администрации школы и представитель общественного совета при отделе МВД по г. Норильску. Фото Михаила Назарова

Просмотров:259 В присутствии сотрудников полиции, общественников, педагогов и родителей 20 учеников поклялись быть примером в исполнении законов Российской Федерации, быть активными и в сотрудничестве с полицейскими следить за правопорядком.Каждому принявшему клятву начальник отдела МВД России по г. Норильску полковник полиции Геннадий Маслов вручил удостоверение ученика юридического профильного класса. Одиннадцатиклассники прикололи своим приемникам нагрудные знаки и вместе с младшими товарищами исполнили собственный гимн.С напутственными словами и словами поздравления к юным правовикам обратились представители управления общего и дошкольного образования, администрации школы и представитель общественного совета при отделе МВД по г. Норильску.Фото Михаила Назарова