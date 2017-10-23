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23 октября 2017, 13:14

В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.


В присутствии сотрудников полиции, общественников, педагогов и родителей 20 учеников поклялись быть примером в исполнении законов Российской Федерации, быть активными и в сотрудничестве с полицейскими следить за правопорядком.
Каждому принявшему клятву начальник отдела МВД России по г. Норильску полковник полиции Геннадий Маслов вручил удостоверение ученика юридического профильного класса. Одиннадцатиклассники прикололи своим приемникам нагрудные знаки и вместе с младшими товарищами исполнили собственный гимн.
С напутственными словами и словами поздравления к юным правовикам обратились представители управления общего и дошкольного образования, администрации школы и представитель общественного совета при отделе МВД по г. Норильску.
Фото Михаила Назарова
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    Список новостей

 24 октября 2017 
16:00   В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева. 15:38   Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева.
15:05   Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки. 14:04   В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности.
12:54   Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России. 12:41   По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело.
12:19   Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 12:06   Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

 23 октября 2017 
18:38   Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию. 17:07   Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.
16:20   В рамках социального проекта «Шаг в будущее» старшеклассники посетили с экскурсией ОИК-30. 14:51   В норильской военно-космической части № 40919 в субботу, 21 октября, прошел традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих.
14:44   «Нам есть что посмотреть на Таймыре, чему поучиться и взять на вооружение», - подчеркнул Павел Баранов в рамках визита делегации с Урала в столицу Таймыра. 14:30   BrassBandа даст серию концертов в Дудинке и во всех районах Норильска.
14:09   В Норильске прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель» при поддержке администрации города. 13:14   В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.
13:06   В публичной библиотеке состоялся традиционный день информации «Фестиваль непрочитанных книг». 12:56   За девять месяцев текущего года в Норильске на 9% снизился уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
12:33   «Норникель» объединил структуры IT-безопасности ключевых предприятий страны. 12:17   Российские эксперты обсудили повестку 15-го Красноярского экономического форума.
12:00   В публичной библиотеке прошел гала-концерт победителей конкурса «Белые журавли».

 20 октября 2017 
17:55   Около трехсот участников, более четырнадцати тысяч виртуальных голосов. С таким промежуточным итогом сегодня закончился прием работ на конкурс «Дары осени». 17:11   С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек.
17:10   Красноярский край просит у правительства новые суда. 16:40   Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9- и 11-классников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34   Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность». 16:23   Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08   Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира. 15:05   Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
14:58   В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде. 14:19   В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.
13:40   В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной. 13:33   В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
13:22   С 25 по 29 октября в городском Центре культуры состоится XI Международный фестиваль «Живой звук».

 19 октября 2017 
20:41   Обвалившиеся плиты на крыше Набережной Урванцева, 45, угрозы жильцам не представляют, уверяют специалисты управляющей компании. 15:55   Двое норильчан, воспитанники ДЮСШ № 5, примут участие в первенстве России по дзюдо.
15:50   На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ... 15:27   Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.
15:16   Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО. 14:14   В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.
13:16   Любителей фото- и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». 12:56   Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».
12:35   Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов. 11:16   В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.

 18 октября 2017 
18:13   Сегодня на комиссии по социальным вопросам Норильского городского Совета депутаты утвердили изменения расходования и перераспределения бюджетных средств. 17:31   К Дню народного единства КДЦ «Юбилейный» готовит большую праздничную программу.
17:27   В Норильске готовится V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 16:34   Прокуратура проведет прием предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации.
16:22   На руднике «Таймырский», самом глубоком руднике в Евразии, ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3. 15:54   В Норильске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков.




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