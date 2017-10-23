Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 октября 2017, 14:09



В Норильске прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель» при поддержке администрации города.

Напомним, Arctic Wave проходит уже третий год. Цель фестиваля – пробудить интерес к науке среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Впервые фестиваль состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске. В 2016 году Arctic Wave прошел уже в трех городах – Норильске, Дудинке и Заполярном - и в общей сложности собрал более семи тысяч человек. В этом году помимо Норильска фестиваль также пройдет 29 октября в Мончегорске.

Просмотров:256 Фестиваль принял Молодежный центр, в обновленном здании которого будущие ученные могли окунуться в мир захватывающих открытий и экспериментов. Были организованы мастер-классы, открытые лекции, интерактивные площадки, в заполярный город пригласили именитых ученых и изобретателей. В фестивале приняли участие не только дети и молодежь, но и взрослые, многие из которых пришли целыми семьями.Напомним, Arctic Wave проходит уже третий год. Цель фестиваля – пробудить интерес к науке среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Впервые фестиваль состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске. В 2016 году Arctic Wave прошел уже в трех городах – Норильске, Дудинке и Заполярном - и в общей сложности собрал более семи тысяч человек. В этом году помимо Норильска фестиваль также пройдет 29 октября в Мончегорске.