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23 октября 2017, 14:44



«Нам есть что посмотреть на Таймыре, чему поучиться и взять на вооружение», - подчеркнул Павел Баранов в рамках визита делегации с Урала в столицу Таймыра.

На встрече с временно исполняющим полномочия главы муниципального района Сергеем Шароновым гости с Урала рассказали о своем городе и муниципальном районе, интересовались историей, экономикой и перспективами развития Таймыра, его сотрудничеством с компанией «Норникель». В сопровождении заместителя главы муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой гости из Челябинской области посетили Таймырский краеведческий музей, Таймырский дом народного творчества, ледовую арену «Таймыр», городской Дом культуры, детский сад «Белоснежка», дудинскую гимназию, Центр туризма и творчества «Юниор», а также автономную некоммерческую организацию «Театр-студия «Белые птицы». Здесь они познакомились с грантополучателями программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и других грантовых конкурсов. Гости также познакомились с лучшими практиками реализации социальных проектов на территории Таймыра. Павел Баранов, заместитель главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию, по окончании визита сообщил: «Конечно, у вас есть что посмотреть, чему поучиться и взять на вооружение. У нас тоже строится ледовый каток, и мы возьмем идею организации секции кёрлинга, в которой могут заниматься люди всех возрастов». Он также отметил, что Таймыру очень повезло, так как у него есть хороший партнер - "Норникель", который позволяет гражданам реализовывать свои идеи и проекты.

Просмотров:239 Делегация города Сатка Челябинской области, побывав в Норильске, отправилась в Дудинку. Целью визита стало налаживание межмуниципального сотрудничества и обмен успешным опытом в рамках проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Фонда Кудрина.На встрече с временно исполняющим полномочия главы муниципального района Сергеем Шароновым гости с Урала рассказали о своем городе и муниципальном районе, интересовались историей, экономикой и перспективами развития Таймыра, его сотрудничеством с компанией «Норникель».В сопровождении заместителя главы муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой гости из Челябинской области посетили Таймырский краеведческий музей, Таймырский дом народного творчества, ледовую арену «Таймыр», городской Дом культуры, детский сад «Белоснежка», дудинскую гимназию, Центр туризма и творчества «Юниор», а также автономную некоммерческую организацию «Театр-студия «Белые птицы». Здесь они познакомились с грантополучателями программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и других грантовых конкурсов. Гости также познакомились с лучшими практиками реализации социальных проектов на территории Таймыра.Павел Баранов, заместитель главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию, по окончании визита сообщил: «Конечно, у вас есть что посмотреть, чему поучиться и взять на вооружение. У нас тоже строится ледовый каток, и мы возьмем идею организации секции кёрлинга, в которой могут заниматься люди всех возрастов». Он также отметил, что Таймыру очень повезло, так как у него есть хороший партнер - "Норникель", который позволяет гражданам реализовывать свои идеи и проекты.