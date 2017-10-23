Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 октября 2017, 14:51



В норильской военно-космической части № 40919 в субботу, 21 октября, прошел традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих.

В прошлом году в части вместе отметили День народного единства, в мае проводили праздник шашлыка. А нынче решили не только провести экскурсию по отремонтированному за лето зданию части, но и подготовили большую и интересную программу. Среди почетных гостей были представители военкомата и администрации города Норильска. На плацу устроили выставку автомобильной техники и стрельбище холостыми патронами. Детям особенно понравилось тушить со взрослыми небольшой костер, постигая основы противопожарной безопасности. А в казарме после знакомства с выставкой оружия ребята встретились с заведующей библиотекой семейного чтения Мариной Иларионовой, которая не только представила выставку детских книг и поиграла с малышней, но и в занимательной форме объяснила, «что спички детям не игрушка». Маленькие гости были рады сувенирам и сеансу мультиков. А жены военнослужащих в актовом зале пообщались с командиром части, который поблагодарил их за заботу о своих мужчинах. И еще призвал повлиять на то, чтобы сильная половина не увлекалась вредным для здоровья и семенного бюджета курением и как можно больше занималась физической подготовкой. А для занятий спортом в части есть все необходимое – от турников и штанги до беговой дорожки. В этот особенный для части день всех от души угощали чаем с пирожками и, конечно, солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Всего на дне открытых дверей побывали около сорока семей «космических» военнослужащих. В следующий раз они соберутся, чтобы по-семейному встретить Новый год. В планах части – устроить день открытых дверей и для всех желающих норильчан.

Просмотров:287 В части, которая является подразделением военного космодрома в Плисецке, с 1984 года проводят измерение пусков межконтинентальных баллистических ракет. Последние годы в части нет призывников, специалисты работают по контракту. Командиру, подполковнику Сергею Кохно, который год назад возглавил часть, важно, чтобы семьи его подопечных знали, в каких условиях служат защитники Родины. День открытых дверей – хороший повод собраться вместе, побеседовать с женами военнослужащих, порадовать их детей.В прошлом году в части вместе отметили День народного единства, в мае проводили праздник шашлыка. А нынче решили не только провести экскурсию по отремонтированному за лето зданию части, но и подготовили большую и интересную программу. Среди почетных гостей были представители военкомата и администрации города Норильска.На плацу устроили выставку автомобильной техники и стрельбище холостыми патронами. Детям особенно понравилось тушить со взрослыми небольшой костер, постигая основы противопожарной безопасности. А в казарме после знакомства с выставкой оружия ребята встретились с заведующей библиотекой семейного чтения Мариной Иларионовой, которая не только представила выставку детских книг и поиграла с малышней, но и в занимательной форме объяснила, «что спички детям не игрушка». Маленькие гости были рады сувенирам и сеансу мультиков.А жены военнослужащих в актовом зале пообщались с командиром части, который поблагодарил их за заботу о своих мужчинах. И еще призвал повлиять на то, чтобы сильная половина не увлекалась вредным для здоровья и семенного бюджета курением и как можно больше занималась физической подготовкой. А для занятий спортом в части есть все необходимое – от турников и штанги до беговой дорожки.В этот особенный для части день всех от души угощали чаем с пирожками и, конечно, солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.Всего на дне открытых дверей побывали около сорока семей «космических» военнослужащих. В следующий раз они соберутся, чтобы по-семейному встретить Новый год. В планах части – устроить день открытых дверей и для всех желающих норильчан.