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23 октября 2017, 16:20



В рамках социального проекта «Шаг в будущее» старшеклассники посетили с экскурсией ОИК-30.

По словам Евгения Плотникова, проект направлен не только на профориентацию, но и на военно-патриотическое воспитание учащихся 11-х классов, на ознакомление с миром современных профессий. «Идея воплотить в жизнь этот проект возникала и раньше - хотелось заявить о нашей службе, показать важность, престиж нашей работы, познакомить школьников с миром современных профессий, и именно военного направления, создать условия для формирования собственного мнения о профессиональном выборе и возможность найти себя в одной из профессий Федеральной службы исполнения наказаний, показать острую потребность общества в квалифицированных кадрах. Оценив социальный характер, профориентационное направление, а также перспективы этого проекта, руководство учреждения поддержало проект и оказало содействие в его реализации», - говорит Евгений Плотников. В ходе экскурсии школьники старших классов 28-й школы увидели действующий музей учреждения, погрузились в историю становления данной службы, стали участниками захватывающего, динамичного выступления работников группы специального назначения и кинологической службы по освобождению от захвата заложников с участием служебных собак, по устранению массового беспорядка, испытали себя в прицельной стрельбе в условиях интерактивного (лазерного) тира. Александр Гуцалюк, заместитель начальника ФКУ "ОИК-30": «Наша служба кажется не такой романтичной, как, например, служба в МЧС или в полиции. Мы просто хотим показать на современном этапе, что такое наша система, и в том числе привлечь новых сотрудников. Хотелось бы изменить в общественном сознании негативное отношение к выполнению воинского долга - защищать Отечество - и укрепить духовно-нравственные основы военной службы. Заинтересовать школьников пройти военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации - одно из немаловажных составляющих военных профессий».

Просмотров:317 Проект «Шаг в будущее» стал одним из победителей городского конкурса молодежных проектов в 2017 году, который проводит управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Идейным вдохновителем, а в дальнейшем и куратором проекта выступил Евгений Плотников, старший инспектор отдела охраны ФКУ "ОИК-30".По словам Евгения Плотникова, проект направлен не только на профориентацию, но и на военно-патриотическое воспитание учащихся 11-х классов, на ознакомление с миром современных профессий.«Идея воплотить в жизнь этот проект возникала и раньше - хотелось заявить о нашей службе, показать важность, престиж нашей работы, познакомить школьников с миром современных профессий, и именно военного направления, создать условия для формирования собственного мнения о профессиональном выборе и возможность найти себя в одной из профессий Федеральной службы исполнения наказаний, показать острую потребность общества в квалифицированных кадрах. Оценив социальный характер, профориентационное направление, а также перспективы этого проекта, руководство учреждения поддержало проект и оказало содействие в его реализации», - говорит Евгений Плотников.В ходе экскурсии школьники старших классов 28-й школы увидели действующий музей учреждения, погрузились в историю становления данной службы, стали участниками захватывающего, динамичного выступления работников группы специального назначения и кинологической службы по освобождению от захвата заложников с участием служебных собак, по устранению массового беспорядка, испытали себя в прицельной стрельбе в условиях интерактивного (лазерного) тира.Александр Гуцалюк, заместитель начальника ФКУ "ОИК-30":«Наша служба кажется не такой романтичной, как, например, служба в МЧС или в полиции. Мы просто хотим показать на современном этапе, что такое наша система, и в том числе привлечь новых сотрудников. Хотелось бы изменить в общественном сознании негативное отношение к выполнению воинского долга - защищать Отечество - и укрепить духовно-нравственные основы военной службы. Заинтересовать школьников пройти военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации - одно из немаловажных составляющих военных профессий».