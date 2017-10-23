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23 октября 2017, 17:07



Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.



Просмотров:296 Чебурашка со своими друзьями устроили настоящий праздник для детворы. Забавная зверушка и девочка Галя подготовили для мальчишек и девчонок игры и конкурсы, вредная старуха Шапокляк вместе со своей крысой Лариской пыталась препятствовать общему веселью. Они мешали забрасывать апельсины в ящик, путали слова в любимых песнях о крокодиле Гене и Чебурашке, дергали детей за хвостики и косички. Устав шалить, старуха Шапокляк пообещала исправиться и не мешать, если юные читатели ответят на каверзные вопросы по книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ей так понравились ответы ребят, что она вместе с ними построила дом дружбы и посмотрела мультфильм.