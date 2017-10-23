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23 октября 2017, 18:38



Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию.

По словам Валерия Нестерова, военного комиссара Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, наших ребят могут направить абсолютно во все виды и рода Вооруженных сил, в том числе и в войска Национальной гвардии. С 2012 года в Кремлевский полк были отправлены пять норильчан, однако в этом призыве их там не будет. Осенью 2016 года норильским военкоматом в армию были отправлены 304 призывника, весной 2017 года, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта, порядком меньше - всего 134 призывника. Следующая призывная кампания – весенняя, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Просмотров:241 За пару дней до отправки с будущими срочниками встретился глава Норильска Ринат Ахметчин, который является председателем призывной кампании. Градоначальнику доложили о ходе призыва, по которому на сегодняшний день в Норильске уже отобрано около 190 человек. Всего же этой осенью в армию убудут 352 человека из Норильска и Таймыра, примерно 280 из которых – норильчане. По тем или иным причинам за 98 призывниками значится неявка.По словам Валерия Нестерова, военного комиссара Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, наших ребят могут направить абсолютно во все виды и рода Вооруженных сил, в том числе и в войска Национальной гвардии. С 2012 года в Кремлевский полк были отправлены пять норильчан, однако в этом призыве их там не будет.Осенью 2016 года норильским военкоматом в армию были отправлены 304 призывника, весной 2017 года, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта, порядком меньше - всего 134 призывника. Следующая призывная кампания – весенняя, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.