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24 октября 2017, 12:06



Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

Спортивные мероприятия в зачет городской спартакиады пройдут с 28 октября по 19 ноября по следующим видам спорта: легкая атлетика, дартс, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, бадминтон, боулинг, пауэрлифтинг (жим лежа), армрестлинг. Награждение команд по итогам соревнований и закрытие XXIX городской спартакиады состоится 1 декабря в городском Центре культуры на торжественном вечере, посвященном Международному дню инвалида.

Просмотров:125 Спартакиада откроется 28 октября в 10.00 и посвящена она Международному дню инвалида. Участниками соревнований станут сборные команды общественных организаций инвалидов Норильска, а также приглашенные гости из Дудинки.Спортивные мероприятия в зачет городской спартакиады пройдут с 28 октября по 19 ноября по следующим видам спорта: легкая атлетика, дартс, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, бадминтон, боулинг, пауэрлифтинг (жим лежа), армрестлинг.Награждение команд по итогам соревнований и закрытие XXIX городской спартакиады состоится 1 декабря в городском Центре культуры на торжественном вечере, посвященном Международному дню инвалида.